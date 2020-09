Il nuovo programma esclusivo biennale di Veeam premia i partner più qualificati e strategici in grado di fornire servizi professionali ad alto valore aggiunto basati su Veeam e di contribuire al successo del Cloud Data Management nella regione EMEA

Veeam Software, fornitore di soluzioni di backup che abilitano il Cloud Data Management, annuncia oggi i 50 Veeam Accredited Service Partners (VASP) e ulteriori miglioramenti al Veeam ProPartner Program per i VASP. Veeam collaborerà a stretto contatto con partner selezionati che offrono una gamma più ampia di servizi professionali e implementazioni tecniche in grado di soddisfare al meglio le esigenze dettate dal Cloud Data Management e aumentare così ancor di più la soddisfazione dei clienti. Il riconoscimento è stato dato solo ai partner con il più alto livello di competenza e conoscenza delle soluzioni Veeam.

Secondo il Veeam 2020 Data Protection Trends Report le aziende nell’area EMEA non hanno intrapreso un percorso di digital transformation a causa di ostacoli quali la mancanza di competenze del personale IT (47%) e le restrizioni causate dai sistemi tecnologici legacy (39%). Tuttavia, mentre il settore IT continua a crescere a un ritmo incessante e con una spesa per la digital transformation che si prevede arriverà intorno ai 7,4 trilioni di dollari tra il 2020 e il 2023, Veeam riconosce la crescente domanda di esperti che siano in grado di fornire implementazioni sempre più complesse, di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali e di costruire partnership strategiche con aziende di qualsiasi dimensione.

I VASP selezionati riceveranno l’accesso esclusivo a risorse e strumenti, così come ai Veeam Subject Matter Experts per la convalida dei progetti e la revisione dell’architettura e del design. Inoltre, i VASP godranno di una maggiore visibilità da parte dei clienti Veeam che sono alla ricerca di un fornitore di servizi e riceveranno opportunità di formazione dedicate, come i corsi VMCE gratuiti basati su un numero minimo di richieste di fornitura di servizi per semestre.

“Le aziende si affidano sempre di più alle infrastrutture digitali. Con la digital transformation che è diventata un focus strategico per le aziende dell’area EMEA, i partner devono essere in grado di eliminare la complessità e risolvere sfide sempre più strategiche, offrendo al contempo una gamma più ampia di servizi,” ha dichiarato Daniel Fried, GM and SVP, EMEA, and Worldwide Channels di Veeam. “Investendo nei nostri partner più produttivi e altamente qualificati e sfruttando le loro competenze attraverso il programma VASP, possiamo supportare i nostri clienti in tutta l’area EMEA senza alcun ostacolo e far loro comprendere e sperimentare al meglio i vantaggi del Cloud Data Management migliorando ancor di più la relazione esistente.”

Per aiutare le aziende a realizzare le iniziative che riguardano la digital transformation, i partner stanno ampliando il loro portafoglio proponendo i vantaggi del Cloud Data Management, diventando così dei consulenti digitali strategici di cui i clienti hanno bisogno per avere successo. Veeam lavorerà a fianco della comunità VASP, così come del suo più ampio ecosistema di partner, per aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Tutti i 50 VASP soddisfano i requisiti obbligatori in materia di competenze tecniche e certificazioni Veeam, hanno uno staff dedicato ai servizi professionali e una storia di implementazioni Veeam di successo. Ad ogni VASP viene assegnato un Veeam Technical Leader dedicato e in grado di aiutare a mantenere le competenze e le capacità richieste.