Torna la Arrow University, evento in 3D organizzato da Arrow per i rivenditori e System Integrator italiani

Il 15 ottobre si riconferma Arrow Virtual University 2020, l’appuntamento annuale organizzato da Arrow per i rivenditori e System Integrator italiani, con l’obiettivo di far incontrare clienti e top vendor del settore ICT.

Premiato lo scorso anno come ‘Miglior Evento di Canale’ agli ICA Awards, questa nuova edizione si terrà il prossimo 15 ottobre, in una veste virtuale completamente nuova e #fiveyearsout. Il distributore a valore offrirà un evento virtuale, in 3D, interattivo e coinvolgente, confermando la stessa identità e le medesime caratteristiche di una vera e propria University fisica.

Modalità exhibition hall virtuale

La Arrow University 2020 si svolgerà per l’intera giornata del 15 ottobre in modalità exhibition hall virtuale, offrendo one-to-one meetings, speech dei vendor sponsor su differenti tematiche del mondo ICT, interazione live con i partecipanti, sessione plenaria con special guest e molto altro ancora.

La Arrow Virtual University 2020 non è un semplice insieme di webinar, ma un vero e proprio evento in 3D che i partner potranno seguire comodamente dal proprio ufficio o dalla singola postazione in smart working. Ogni partecipante sarà libero di muoversi all’interno dell’arena virtuale per usufruire dei differenti contenuti live e on-demand, quando desidera e quante volte lo desidera.

Numerosi i Gold Sponsor insieme ai Silver

Nel dettaglio, i vendor presenti all’edizione 2020 della Arrow University saranno: in qualità di GOLD Sponsor Blancco, Check Point, Citrix, CommVault, F5, Forcepoint, Gigamon, Infinidat, Infoblox, Libraesva, Micro Focus, MobileIron, Nvidia, Paessler, Qumulo, RSA, Commscope-Ruckus, Sophos, Symantec–a Broadcom Company, Tenable, Thales e Trend Micro; SILVER Sponsor Huawei, McAfee, Praim, PulseSecure.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Puccio, Sales Director di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia: «Come cita il filo conduttore della nuova edizione, #Letsmakeithappen, quest’anno insieme ai responsabili marketing, commerciali e tecnici dei nostri vendor sponsor partecipanti, intendiamo sottolineare come, nonostante tutte le incertezze di questi ultimi mesi, vogliamo continuare a far sì ‘che le cose accadano’, per essere sempre a fianco e con strumenti innovativi, dei nostri clienti e partner».

Un concreto valore aggiunto per i partner Arrow

Per questa inedita virtual edition della Arrow University è prevista la presenza dello special guest Giovanni Vota, noto coach, conferenziere, ingegnere elettronico e imprenditore in diverse aziende in Italia e negli USA, che aprirà la sessione plenaria della mattinata. Con Vota, si parlerà di ‘azienda quantica’ e dei nuovi modelli di business per il XXI secolo, per approfondire come avviare un’attività imprenditoriale di successo lavorando su sé stessi e sviluppando un armonico lavoro di squadra tra gli emisferi cerebrali di ciascuno di noi, per rispondere alla complessità degli eventi, e creare ricchezza e felicità per noi stessi e per i nostri collaboratori.