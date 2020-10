Design contemporaneo, Wi-Fi integrato e semplicità di utilizzo per il nuovo termostato di BTicino: la temperatura giusta quando serve, senza sprechi

BTicino Smarther2 rappresenta l’evoluzione di Smarther, il termostato connesso, che vanta ormai decine di migliaia di installazioni in tutta Europa. È un termostato intelligente, arricchito di nuove funzionalità per aumentare comfort, risparmio e facilità d’uso.

Al fine di garantire una completa integrazione delle funzioni per tutta l’offerta Smart Bticino, Smather2 viene controllato attraverso la App Home+Control, la medesima che permette di gestire tutti i dispositivi LivingNow e Livinglight with Netatmo. In questo modo la funzione termoregolazione diventa nativamente integrata negli impianti Smart di BTicino, permettendone l’inserimento anche negli scenari. Grazie a questa integrazione, Smarther2 è compatibile anche con tutti gli assistenti vocali: Google Home, Apple Homekit e Amazon Alexa.

Per rendere il termostato ancora più smart, BTicino ha lavorato anche all’ampliamento delle funzioni disponibili. Tramite Smarther2 è infatti possibile controllare i consumi in modo facile ed immediato, monitorando il tempo di funzionamento dell’impianto e confrontando le temperature misurate nella stanza con quelle di set-point. È inoltre possibile espandere il sistema in modo da controllare più termostati, sia che si trovino nel medesimo impianto, sia che si trovino in case differenti. Smarther2 è compatibile con le termovalvole Netatmo: con la stessa App del termostato possono esser controllate e regolate le valvole termostatiche installate su ogni calorifero.

Smarther2 è dotato dell’innovativa funzione Auto-Adapt grazie alla quale il dispositivo “impara” le caratteristiche dell’impianto e garantisce la giusta temperatura al momento opportuno. Dopo un periodo di apprendimento, Smarther2 è infatti capace, verificando la temperatura esterna tramite il web, di determinare l’accensione in modo che all’orario desiderato si abbia già la temperatura esatta. Insomma, la temperatura giusta quando serve, senza sprechi.

Il nuovo termostato BTicino è disponibile in tre finiture: bianco, nero e sabbia, che permettono una migliore coesistenza con ogni tipo di arredamento e con il resto dell’impianto elettrico.