ARMOR Office Printing diventa ARMOR Print Solutions e combina l’economia circolare con l’esperienza nella formulazione di inchiostri

ARMOR Office Printing, specialista europeo delle cartucce rigenerate, potenzia il suo core business e integra all’interno della sua gamma gli inchiostri semi-industriali. L’obiettivo è sostenere la sua crescita e investire in attività ad alto valore aggiunto per una clientela professionale, capitalizzando sul suo marchio di economia circolare OWA.

A partire da ottobre 2020, ARMOR Office Printing diventa ARMOR Print Solutions, che comprende ormai 3 attività principali:

ARMOR Office Products integra la rigenerazione e distribuzione dei consumabili per la stampa. Ciò riguarda in particolare le tecnologie di stampa Laser, getto d’inchiostro aziendale e fotocopiatrici. L’attività consolida la sua strategia orientata verso l’economia circolare ampliando le gamme dei prodotti esistenti e creando nuove offerte. Tale sviluppo sarà accompagnato da servizi logistici a valore aggiunto come il dropshipping per i prodotti complementari alla gamma, il monitoraggio delle scorte in tempo reale e l’attuazione dell’EDI.

DYALOG, il nuovo marchio dell’attività Managed Print Services (MPS) di ARMOR, offre alle aziende soluzioni e software di stampa per liberare gli utenti dai vincoli quotidiani. Siccome le esigenze di stampa si stanno evolvendo, DYALOG semplifica e ottimizza il parco e i flussi di stampa. Servizi che offrono soluzioni MPS ideali per tutte le aziende e in particolare per le piccole e medie imprese.

ARMOR Industrial Inks si concentra sullo sviluppo e sulla distribuzione di inchiostri semi-industriali e mette a disposizione i suoi 100 anni di esperienza nella formulazione di inchiostro su nuovi mercati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gerwald van der Gijp, VP e direttore generale di ARMOR Print Solutions: «La filosofia del gruppo nella progettazione degli inchiostri si basa su alcuni principi fondamentali: know-how di formulazione, innovazione e rispetto dell’ambiente».

Per Hubert de Boisredon, Presidente-Direttore generale del Gruppo ARMOR: «La nuova dinamica di ARMOR Print Solutions permette di combinare il nostro know-how nell’economia circolare e la nostra esperienza nella formulazione di inchiostri. Ciò offrirà nuove opportunità a valore aggiunto ai clienti interessati dal settore stampa. Vogliamo andare incontro il più possibile ai nostri clienti, sviluppando nuovi canali di distribuzione specializzati e continuando a investire nei nostri canali abituali».