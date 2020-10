La nuova famiglia Poly Sync si presenta ufficialmente oggi a Zoomtopia 2020 e il modello Poly Sync 20 riceve la certificazione di Zoom

Poly presenta la famiglia Poly Sync, una nuova gamma di altoparlanti intelligenti con connessione USB e Bluetooth. Questi dispositivi di Poly, presentati oggi all’evento virtuale Zoomtopia 2020, utilizzano una tecnologia del microfono unica nel suo genere per rilevare solo la voce dell’oratore ed eliminare il rumore.

I modelli Sync 20, Sync 40 e Sync 60 di Poly sono progettati per soddisfare l’esigenza odierna di poter lavorare ovunque, in smart working, da casa o in una sala riunioni in ufficio. Le opzioni di connettività USB e Bluetooth degli altoparlanti Sync di Poly offrono flessibilità, mentre i microfoni intelligenti sono in grado di rilevare facilmente le voci in tutta la stanza per fornire una qualità di audio chiara e cristallina, sia per il lavoro che per il tempo libero. Inoltre, grazie a un’integrazione ottimizzata della voce, è possibile collegare il modello Sync di Poly a Siri o al Voice Assistant di Google e svolgere ancora più compiti con comandi vocali senza muovere un dito.

«La gamma Sync di Poly è una nuova generazione di altoparlanti intelligenti perfetti per lavorare o ascoltare musica ovunque”, ha dichiarato Christine Roberts, vicepresidente senior e direttore generale dell’area Professional Speakers e Headphones di Poly. E aggiunge: «La gamma Sync ridefinisce gli altoparlanti del futuro. Non si tratta semplicemente di un altro altoparlante speaker di forma rotonda; questa gamma di prodotti è elegante, sofisticata e intelligente».

Poly è il maggior fornitore di soluzioni hardware per Zoom e il modello Poly Sync 20 è tra i primi ad ottenere la certificazione di Zoom come altoparlante USB per uso personale.

Poly Sync 20 e Poly Sync 20+

Con il miglior audio della categoria e tre microfoni, il Sync 20 e Sync 20+ di Poly rappresentano le soluzioni portatili perfette per gli odierni ambienti di lavoro ibridi. È un dispositivo tre in uno con un suono eccezionale, che funziona come altoparlante personale, altoparlante musicale portatile e stazione di ricarica per smartphone. Il suo design compatto ed elegante e la sua custodia per il trasporto lo convertono nel partner perfetto per chi è in continuo movimento. Avanzati algoritmi di elaborazione del segnale digitale assicurano che gli utenti da entrambi i lati della chiamata possano essere ascoltati in modo chiaro e senza ritardi, mentre un pulsante programmabile permette a chi utilizza il Sync 20 di personalizzarlo e selezionare con un solo click le caratteristiche preferite, come la pausa/riproduzione della musica o l’assistenza vocale. Il modello Poly Sync 20+ include, inoltre, un dongle BT600 per garantire opzioni di connettività Bluetooth senza interruzioni.

Poly Sync 40

Il modello Sync 40 presenta una qualità acustica ancora più elevata rispetto al modello Sync 20, con microfoni che consentono un raggio d’azione più lungo e pratiche funzionalità di ricarica per smartphone, pensate per gli odierni ambienti di lavoro ibridi. I responsabili IT delle organizzazioni o gli utenti possono scegliere di collegare due unità in modalità wireless per poter adattare e aumentare il raggio di copertura in sale riunioni di varie dimensioni. Il modello Sync 40 ha una batteria di lunga durata che offre fino a 20 ore di conversazione e, grazie all’opzione di disaccoppiare automaticamente il Bluetooth, consente di scollegare rapidamente i dispositivi dopo una riunione.

Poly Sync 60

Il modello Sync 60, il più grande altoparlante della gamma Sync: incorpora tutte le caratteristiche dei modelli anteriori, ma è progettato per sale riunioni e sale conferenze di maggiori dimensioni. Con sei microfoni e funzioni LED intelligenti, il dispositivo è in grado di tracciare automaticamente le voci nella sala riunioni e di adattarsi per garantire che l’utente all’altro capo della chiamata goda di un’eccellente esperienza di audio. Grazie a due grandi altoparlanti integrati, il Sync 60 riempie facilmente la stanza con un audio ricco di sfumature e cristallino. Inoltre è possibile collegare una videocamera abilitata per USB al dispositivo per una completa connessione audiovisiva.

La serie Sync non solo fornisce soluzioni ai professionisti, ma aiuta anche i responsabili IT a controllare e migliorare l’implementazione di questi dispositivi per i lavoratori, nonché a gestire gli altoparlanti a distanza.

Disponibilità

Il modello Sync 20 di Poly sarà disponibile in tutto il mondo a partire da novembre 2020

Il modello Sync 40 di Poly sarà disponibile in tutto il mondo a partire da gennaio 2020

Il modello Sync 60 di Poly sarà disponibile in tutto il mondo agli inizi del 2021