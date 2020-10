Premiati i multifunzione inkjet di Epson per chi lavora a casa e per i piccoli uffici: questi riconoscimenti testimoniano l’impegno di Epson per la stampa sostenibile

Epson ha ricevuto tre premi “Summer 2020 Pick Awards” da Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) per le stampanti dedicate alle postazioni di lavoro a casa e ai piccoli uffici, un riconoscimento che arriva in un momento di crescente importanza sia per i dispositivi desktop sia per quelli adatti ai piccoli gruppi di lavoro. Queste stampanti – come tutte le inkjet Epson – offrono straordinarie credenziali di sostenibilità grazie alla tecnologia a freddo che consente la riduzione dei consumi energetici e la diminuzione delle emissioni di CO2; inoltre assicurano costi di stampa di gran lunga inferiori rispetto alla concorrenza, prestazioni affidabili e risultati di alta qualità. Kaitlin Shaw, Associate Director di A4 Hardware di Keypoint Intelligence, commenta: “Vincitrice di tre premi nelle categorie ufficio a casa e piccoli uffici, Epson offre un valore imbattibile con bassi volumi di produzione. A un costo per pagina ridotto, le persone ottengono risultati di qualità elevata, grande affidabilità e facilità d’uso straordinaria mediante molteplici modalità, tra cui touchscreen e facili procedure di manutenzione ordinaria. Monocromatico o a colori, in formato A4 o A3, Epson offre un dispositivo che soddisfa facilmente le esigenze delle persone e consente loro un risparmio a lungo termine”. Darren Phelps, vicepresidente di Epson Europa, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto questi riconoscimenti, che sono la testimonianza degli sforzi compiuti dall’azienda per offrire prodotti con un rapporto qualità/prezzo eccezionale e con una stampa sostenibile di alta qualità, sia in ufficio che a casa”. I modelli vincenti sono: – Epson EcoTank ET-16650: multifunzione inkjet a colori formato A3+ – Epson EcoTank ET-5880: multifunzione inkjet a colori A4 per piccoli uffici e uffici a casa – Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF: multifunzione inkjet a colori formato A4.