Esprinet è stato certificato come “Ambiente di lavoro di qualità”

Esprinet, il più grande distributore di tecnologia del Sud Europa, è stato riconosciuto come un eccellente “ambiente di lavoro” in Italia da Great Place to Work, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima organizzativo.

Esprinet ha partecipato per la prima volta all’indagine di Great Place to Work, un questionario di clima aziendale che misura la percezione dei dipendenti riguardo al proprio ambiente di lavoro. Su 755 persone coinvolte, 555 hanno preso parte all’indagine. Il 73% ha dichiarato di avere un livello di fiducia alto in relazione al rapporto con il management, quello con i colleghi e l’orgoglio per il proprio lavoro, dato che ha permesso all’azienda di ottenere la certificazione.

L’85% dei dipendenti ha inoltre dichiarato di considerare Esprinet “un eccellente luogo di lavoro”. In particolare, i punti di forza emersi riguardano la “Gestione e Strategia” – per il 93% “I Direttori gestiscono l’azienda con competenza” – “Orgoglio e Appartenenza” – l’89% dichiara di provare un senso di orgoglio per le iniziative realizzate dalla società, l’88% di apprezzare il modo in cui contribuisce alla comunità – l’”Attenzione alle Persone” – l’86% ha risposto che “Le strutture delle sedi contribuiscono a creare un buon ambiente di lavoro” – e l’“Integrità” – i Direttori rappresentano appieno i valori dell’azienda per il 90% dei dipendenti. Inoltre, il 97% considera adeguate le misure che sono state adottate per garantire il rientro nel luogo di lavoro in sicurezza dopo l’emergenza Covid.

Infine, alla domanda “C’è qualcosa di unico o speciale in Esprinet che ne fa un eccellente luogo di lavoro?”, la maggior parte dei lavoratori ha risposto SMART WORKING. Esprinet ha infatti iniziato due anni fa a permettere ai propri dipendenti di lavorare per due volte alla settimana da un luogo privato fuori dalla sede di lavoro. Durante il Lock Down, la continuità operativa è stata garantita da 1.200 utenti collegati contemporaneamente, 5 giorni su 5, mentre dal mese di maggio ad oggi, per garantire un rientro in azienda in totale sicurezza, le persone hanno coniugato l’attività di presenza in ufficio con un importante utilizzo dello Smart Working.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Great Place to Work”, ha commentato Ettore Sorace, HR Manager del Gruppo Esprinet. “Questo importante riconoscimento arriva grazie a un percorso intrapreso dall’azienda volto all’ascolto dei bisogni, delle opinioni e delle necessità dei nostri dipendenti. I risultati emersi sono per noi un’ulteriore spinta e stimolo ad attuare nuove iniziative che possano renderci una realtà ogni giorno migliore”.