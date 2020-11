Exclusive Networks aggiunge alla sua offerta le soluzioni di Accesso Remoto Sicuro e di Business Continuity firmate Proofpoint

Exclusive Networks ha annunciato il proprio impegno nell’abilitare l’accesso remoto sicuro e la business continuity per le aziende attraverso il canale. Grazie a una partnership con Proofpoint, vendor californiano che offre soluzioni per la cybersecurity e la conformità, il distributore offrirà due nuove soluzioni alla sua rete di rivenditori: Proofpoint Meta, che rappresenta un’alternativa di nuova generazione alla VPN, con accesso alla rete zero trust (zero trust remote access, ZTNA) e ObserveIT Insider Threat Management (ITM), che consente alle organizzazioni di rilevare rischi interni malevoli e accidentali in tempo reale.

Exclusive Networks ha sempre considerato l’evangelizzazione di nuovi “concepts” come la chiave per sensibilizzare i clienti sulle questioni più critiche affrontate dalle organizzazioni. Proponendo Proofpoint, Exclusive Networks aiuterà la sua rete di rivenditori a fornire soluzioni tangibili e facilmente implementabili per superare le sfide che le organizzazioni devono affrontare nell’attuale panorama delle minacce informatiche.

“Oggi, le aziende e le istituzioni devono affrontare un panorama di minacce in cui i criminali informatici concentrano i loro attacchi sull’anello più debole e difficile da proteggere: l’utente. La ricerca di Proofpoint “Cost of Insider Threats 2020 Global Report” mostra che il 99% degli attacchi informatici richiede l’interazione umana per avere successo”, ha affermato Gérard Beraud- Sudreau, VP, EMEA Channels & SEMEA sales presso Proofpoint. “Man mano che le applicazioni si spostano nel cloud e i lavoratori sono sempre più in remoto, sorgono ulteriori ostacoli per la sicurezza. Le organizzazioni necessitano di un approccio olistico per fornire un accesso sicuro alle applicazioni e devono avere una forte visibilità su come i loro dipendenti gestiscono i dati sensibili”.

“Nel panorama odierno del lavoro da remoto, Exclusive Networks comprende più che mai l’importanza della necessità per le organizzazioni di avere continuità aziendale e accesso remoto sicuro. Poiché i criminali informatici prendono di mira sempre più i dipendenti, è fondamentale che i team di sicurezza mettano in atto le misure corrette per rimuovere il potenziale di errore umano e, cosa altrettanto importante, occorre assicurarsi che risorse interne malintenzionate non accedano ai dati”, ha affermato Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks.

Proofpoint Meta è un’offerta scalabile, basata su cloud, che può espandere rapidamente e facilmente la capacità di accesso remoto basato su client e consentire l’accesso sicuro basato su browser alle applicazioni dietro il firewall, il tutto con un’esperienza utente semplice e ad alte prestazioni. Con Proofpoint Meta, le aziende possono così supportare semplicemente l’enorme aumento di lavoratori remoti.

Mentre la sicurezza informatica tradizionale è stata focalizzata sui pericoli all’esterno dell’azienda, i programmi di sicurezza moderni devono integrare le soluzioni di sicurezza tradizionali con una soluzione che guardi sia dentro che fuori. ObserveIT Insider Threat Management (ITM) aiuta le organizzazioni a proteggersi dalla perdita di dati, atti dannosi e danni al marchio che coinvolgono dipendenti che agiscono in modo doloso, negligente o inconsapevole.