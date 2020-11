realme presenta lo smartphone realme 7 5G, realme Watch S e realme Buds Air Pro e, per il Black Friday, annuncia sconti fino a 200 euro

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, presenta realme 7 5G, realme Watch S e realme Buds Air Pro. Inoltre, in occasione del Black Friday, dal 27 al 30 novembre, realme offrirà una vasta gamma di prodotti con sconti fino a 200 euro su realme.com, Amazon e Unieuro.

realme: smartphone 5G alla portata di tutti

Lanciato prima in Europa rispetto ad altre region, realme 7 5G rappresenta lo smartphone 5G più conveniente del segmento e consentirà a tutti di accedere all’esperienza 5G. realme 7 5G sarà disponibile a 279 euro, in offerta per il Black Friday a 229 Euro dal 19 al 30 novembre in esclusiva su Amazon (pre-ordine dal 19 al 26 novembre).

realme ritiene che il 5G non deve essere un privilegio limitato solo ai telefoni di fascia alta e si propone come divulgatore di questa tecnologia proponendo dispositivi accessibili a tutti. Oltre alla compatibilità 5G, realme 7 5G offre prestazioni avanzate con un display Ultra Smooth a 120Hz, ricarica Dart da 30W, batteria da 5000mAh e processore Mediatek Dimensity 800U.

Alimentato dal processore Mediatek Dimensity 800U, realme 7 5G è il primo smartphone nella sua fascia di prezzo a superare il traguardo dei 340.000 in Europa. Questo processore è realizzato con tecnologia 7nm, garanzia di potenza ed efficienza. È inoltre dotato di due core Cortex-A76 ad alte prestazioni fino a 2,4GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza fino a 2GHz, insieme a una GPU Mali-G57.

Questo processore offre anche eccellenti prestazioni per la tecnologia 5G. Questo rappresenta un ennesimo traguardo fondamentale: realme 7 5G è il primo telefono che supporta 5G+5G DSDS in questo segmento di prezzo in Europa.

Lo smartphone supporta anche Dual 5G SIM, il che significa che è possibile connettersi al 5G tramite una scheda SIM per un’esperienza Internet ad alta velocità. Supporta anche 5G-CA (2CC 5G Carrier Aggregation) per un importante aumento delle prestazioni e della stabilità della connessione. realme 7 5G supporta 12 principali bande 5G in tutto il mondo (n1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77, N78) ed è quindi capace di fornire un’esperienza di rete 5G veloce e completa.

realme 7 5G è dotato di una batteria da 5000mAh ed è dotato della tecnologia di ricarica 30W Dart Charge che consente il 50% di carica in 26 minuti.

Il tasso di aggiornamento di realme 7 5G è pari a 120Hz, un aumento del 33,3% rispetto al realme 7. Un tasso di aggiornamento più elevato comporta un’esperienza visiva più fluida nell’uso normale e durante il gaming. È dotato di una dimensione di 6,5″ con foro di perforazione e raggiunge il 90,5% di rapporto schermo-corpo. Tutto questo lo rende una scelta perfetta per gli appassionati del gaming. Per la sicurezza delle informazioni, il dispositivo adotta il sensore side-fingerprint, integrando insieme il riconoscimento delle impronte digitali con il pulsante border.

Non solo smartphone in casa realme



Realme ha inoltre lanciato realme Buds Air Pro, le cuffie più avanzate della categoria, al prezzo di 89,99 euro. Queste cuffie sono perfette per i giovani con stili di vita impegnati, essendo dotate di due microfoni per la cancellazione attiva del rumore, sia all’esterno che all’interno dell’orecchio, con una riduzione massima del rumore di 35dB. Dalla cancellazione di chat ufficio o di dattilografia, al rumore della strada o di un motore aereo, realme Buds Air Pro filtrano tutti i rumori di fondo per dare lo stesso livello di cancellazione del rumore delle migliori cuffie ANC del settore.

Un passo in avanti con realme Watch S

realme ha infine presentato realme Watch S al prezzo di 79,99 euro. realme Watch S è dotato di un touch screen a 1,3 pollici con auto-luminosità e più di 100 skin personalizzate. È resistente e leggero grazie al corpo in alluminio, cinturino in silicone e copertura Gorilla Glass. È dotato di un sensore ottico accurato, supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue e supporta 16 modalità di attività fisica.

realme Watch S può essere abbinato senza soluzione di continuità con qualsiasi smartphone Android tramite la App realme Link. Grazie ad un livello di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, risulta un prodotto di alta qualità, facile da usare e durevole. Per la prima volta in assoluto, realme Watch S sarà disponibile per il collegamento con iOS da dicembre, consentendo ai consumatori di collegare realme Watch S anche ad iPhone.

Black Friday – sconto fino a 200 euro

Oltre al lancio di tre nuovi prodotti, realme ha annunciato offerte sensazionali per il Black Friday con sconti fino a 200 euro. Se i consumatori stanno cercando di aggiornare l’esperienza 5G, oppure sono alla ricerca di una superba fotocamera su un modello 4G, le offerte per il Black Friday di realme non lasceranno i fan insoddisfatti, sia nella qualità sia nel prezzo.