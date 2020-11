Con Extreme Academy Live, Extreme Networks propone corsi di formazione in streaming per studenti e programmi di certificazione per il canale

Extreme Networks annuncia Extreme Academy Live, un corso di formazione gratuito in streaming della durata di otto settimane, accessibile a tutti, e indirizzato a chi vuole entrare o qualificarsi nel settore delle tecnologie di rete.

I corsi Extreme Academy sono focalizzati sui fondamenti della rete, la sicurezza e il cloud, oltre a machine learning e intelligenza artificiale.

Extreme Academy Live comincerà il 3 dicembre 2020, e affronterà i fondamentali delle tecnologie di rete, della comunicazione wireless e di Internet. Al termine, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di conseguire una certificazione professionale, con una qualificazione pari a quella di Extreme Networks Associate, che rappresenta un pre-requisito indispensabile per una carriera nel settore.

Extreme Academy: una risposta alle richieste del mercato

I corsi di Extreme vengono erogati anche da istituzioni accademiche come Polytechnic Institute di Tomar e Santarém School of Management and Technology in Portogallo, e da diversi solution partner di Extreme Networks. Secondo il sito Indeed, specializzato nelle ricerche di personale, le richieste di addetti qualificati nell’area IT sono cresciute del 278% dal 2019, e di conseguenza sono aumentate anche le esigenze di formazione specializzata in questo settore.

Tutti i corsi di Extreme Academy sono disponibili in modalità virtuale, per rispondere all’attuale richiesta di risorse per la didattica a distanza, e possono essere integrati o erogati in modo indipendente dai piani di studio. Per partecipare, non viene richiesta nessuna precedente esperienza nel settore del networking. Le scuole e le aziende partner ricevono sia le risorse che le attrezzature didattiche per i corsi.

Extreme Academy completa gli investimenti di Extreme Networks nell’area della formazione, che comprendono corsi per partner e clienti, risorse per la certificazione tecnica e commerciale dei partner, e una serie di pubblicazioni gratuite – a cura degli specialisti di Extreme Networks – disponibili sul sito dell’azienda.