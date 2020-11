Come Senior Regional Sales Director per l’Italia, Fabio Todaro contribuirà a rafforzare la strategia globale e il business locale di Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand annuncia la nomina di Fabio Todaro come nuovo Senior Regional Sales Director per l’Italia. In questo ruolo, riporterà direttamente a Marc Altimiras, AVP Sales EMEA, e sarà responsabile della strategia globale di Cornerstone per l’Italia, della guida del team vendite, dello sviluppo dei rapporti con i partner chiave per l’azienda, della crescita del fatturato locale e di una più ampia penetrazione delle soluzioni Cornerstone sul mercato italiano.

Nel corso della sua carriera, Todaro ha maturato significative competenze strategiche e manageriali in ambito Sales e Marketing e una vasta esperienza nella vendita di Software e Servizi Enterprise. Prima di entrare in Cornerstone OnDemand, ha ricoperto la carica di VP Sales & Italy Country Manager in Software AG. In questo ruolo, si è occupato di riposizionare e rilanciare la controllata italiana, raggiungendo negli anni notevoli risultati attraverso un approccio “lead by example”.

Laureato in Ingegneria Aeronautica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato il suo percorso professionale negli anni Novanta e ha lavorato per diverse aziende del settore IT, tra cui IBM, Computer Associates, Platinum Technology, MicroStrategy, Sybase e SAP.

Manager di lunga esperienza e grande motivatore con una marcata attitudine al lavoro di squadra, al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo del business, Fabio Todaro commenta così l’inizio della sua nuova avventura in Cornerstone OnDemand: «Cornerstone è una realtà all’avanguardia nel settore delle tecnologie di people development ed entrare a farne parte è una sfida che raccolgo con grande entusiasmo. Il mio obiettivo numero uno sarà fortificare le fondamenta della nostra strategia e, con il supporto di tutto il team, accrescere il nostro business in Italia».