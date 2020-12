RS ha ampliato la gamma RS PRO con un sistema di controllo d’accesso a immagini termiche per la sicurezza di aziende, scuole e ospedali

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, ha ampliato la sua gamma RS PRO con l’introduzione di un sistema di controllo d’accesso ad immagini termiche.

Combinando la tradizionale misurazione della temperatura a infrarossi con la sofisticata tecnologia di riconoscimento facciale abilitata da IA (intelligenza artificiale), il sistema di controllo d’accesso RS PRO è una soluzione ideale per esercizi commerciali, uffici e plessi scolastici che necessitano di monitorare il flusso di accesso per ragioni di sicurezza. Il dispositivo assicura un riconoscimento IA multifunzionale per il monitoraggio della temperatura, il tracciamento delle presenze e il controllo degli accessi.

Dotato di una termocamera a infrarossi collegata a un software, questo sistema di controllo degli accessi assicura il riconoscimento facciale senza contatto e a mani libere, anche nel caso in cui la persona all’ingresso indossi occhiali o maschere facciali, rappresentando altresì una soluzione ad alta precisione ed efficiente per la misurazione della temperatura. Può essere utilizzato per il tracciamento delle presenze e il controllo degli accessi in un’ampia gamma di ambienti, tra cui uffici, fabbriche e siti produttivi; scuole, università e scuole; ospedali, laboratori di ricerca; supermercati e negozi.

RS Pro fa il funzionamento semplice

Il sistema si attiva quando la persona che desidera accedere a un locale si posizione di fronte al dispositivo, a quel punto il dispositivo completa rapidamente il processo di identificazione dell’utente e di misurazione della temperatura. Se la temperatura corporea registrata supera il valore standard, il dispositivo emette un allarme acustico, consentendo così di poter effettuare ulteriori controlli.

Il sistema di controllo accessi RS PRO è dotato di uno schermo a colori da 7 pollici con una risoluzione di 1080P@25 fps che consente il rilevamento del volto e la sua ottimizzazione. La telecamera HD binoculare dinamica consente di catturare le immagini per il riconoscimento facciale in ambienti luminosi complessi in soli 0,2 secondi. La termocamera a infrarossi è altrettanto precisa e può misurare la temperatura con una precisione fino a ±0,2°C.

Sofisticati strumenti software consentono di utilizzare il dispositivo per lo screening sanitario e il riconoscimento facciale combinati o come funzioni separate. Il dispositivo dispone di una libreria di riconoscimento facciale di 50.000 unità e la possibilità di memorizzare fino a 100.000 registrazioni di identificazione. Il software Cloud Platform Management autonomo consente la raccolta automatica delle immagini dei volti e l’importazione in batch di elenchi, assicurando risparmio di tempo e fatica. Consente inoltre la gestione centralizzata dei dati di ingresso, come quelli inerenti la temperatura corporea, le presenze e gli accessi.

Idoneo anche per l’esterno, l’alloggiamento dell’unità è realizzato in PC ultra resistente e ABS, con grado di protezione IP54, ed è stato testato per cadute da 2 m.

Il sistema di controllo accessi RS PRO ha un prezzo competitivo, riporta il sigillo di approvazione RS PRO ed è dotato della garanzia di tre anni. Il sistema è stato sottoposto a test di conformità e di qualità di alto livello per assicurare qualità, durata e collaudo.