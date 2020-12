Canon ha lanciato graphiPLAZA, la nuova community online dedicata agli esperti del settore della grafica di grande formato

Canon presenta graphiPLAZA, la nuova community online dedicata agli esperti del settore della grafica di grande formato. Clienti, partner e dipendenti potranno accedere gratuitamente alla piattaforma e avvalersi di una rete globale di competenze per migliorare le proprie prassi aziendali.

graphiPLAZA consente agli utenti di tenersi aggiornati sulle ultime tendenze del mercato, di lasciarsi ispirare dalle migliori pratiche adottate nel mondo e di scoprire nuove e interessanti applicazioni. Il database della community, che dispone di avanzate funzionalità di ricerca, contiene un’ampia raccolta di schede dei supporti di stampa compatibili con le serie di stampanti piane Canon Arizona e di stampanti roll-to-roll Colorado. Bastano pochi clic del mouse per visualizzare la documentazione utente e tecnica e per scaricare i più recenti aggiornamenti software e firmware. graphiPLAZA propone un forum interattivo, suddiviso in diverse tematiche per agevolare la discussione tra colleghi.

Dirk Brouns, Vice Presidente, Large Format Graphics di Canon Production Printing, spiega: “La grafica di grande formato è un settore che vive di creatività. È sorprendente vedere quante applicazioni riusciamo a gestire e come i nostri clienti, partner e specialisti trovino sempre modi nuovi e migliori per utilizzare la nostra tecnologia. Con il lancio di graphiPLAZA, ci proponiamo di mettere in comunicazione l’intera community di professionisti del settore della grafica per sbloccare il loro potenziale creativo.”

La piattaforma, che è conforme al GDPR e soddisfa le stringenti norme di sicurezza adottate da Canon, è moderata da un team del Gruppo Canon Production Printing, supportato dalle organizzazioni di vendita locali.

“graphiPLAZA è uno dei nostri progetti strategici che sottolinea la filosofia Canon mirata a favorire il dialogo tra esperti. Con il lancio della piattaforma, desideriamo agevolare lo scambio di informazioni tra la nostra azienda, in veste di fornitore di soluzioni di grande formato, e gli operatori del settore, nel modo più facile possibile. Siamo certi che i contenuti di graphiPLAZA spingeranno i nostri clienti a ridefinire i confini della stampa, aiuteranno i nostri Partner ad ampliare le loro opportunità di business e offriranno ai nostri dipendenti una piattaforma sulla quale apprendere le migliori pratiche di stampa in collaborazione con i nostri clienti in tutto il mondo”, dichiara Paolo Organo, Product Business Developer, Production Printing Products, Large Format Graphics di Canon Italia.