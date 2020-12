PROXIMITY integra le più avanzate tecnologie di localizzazione in real-time per i settori Logistica e Material Handling

Ubiquicom, azienda specializzata nella gestione della localizzazione e del tracciamento in tempo reale grazie alle oltre 8.000 installazioni della soluzione TrackVision, presenta PROXIMITY, il nuovo sistema anticollisione evoluto che si propone di rivoluzionare il settore e ridefinire gli standard per la sicurezza del personale nell’ambito della movimentazione merci e della logistica di magazzino.

Sfruttando le potenzialità della tecnologia UWB – Ultra wideband (che abilita la localizzazione in tempo reale a elevata precisione e consente di incrementare le performance nell’ambito della misurazione delle distanze), PROXIMITY misura fino a 100 volte al secondo la distanza che intercorre tra un carrello elevatore e un altro, oppure tra carrello e gli operatori a piedi.

La misurazione della distanza, che avviene attraverso radar montati a bordo carrello e tag indossate dal personale, consente di individuare le situazioni di rischio nell’ambiente produttivo o nel magazzino e mettere in atto – anche in modo automatico – le azioni che aiutino a prevenirle.

Con PROXIMITY si gestiscono soglie di allerta e di allarme

La misurazione della distanza ad alta precisione (± 20 centimetri), alta frequenza e ampio raggio (25 metri) avviene attraverso un radar installato a bordo carrello e una tag assegnata agli operatori e consente di gestire:

“soglie di allerta”, con attivazione di segnali luminosi e sonori a bordo carrello e sulle tag assegnate agli operatori

“soglie di allarme”, con automazione di azioni di emergenza quale, ad esempio, il rallentamento del carrello

Tutti i dispositivi PROXIMITY sono specificamente progettati per gli ambienti industriali e costituiscono dei veri rugged device, utilizzabili quindi in ambienti sfidanti per la presenza di polvere e umidità, sia indoor sia outdoor.

La facilità di installazione di PROXIMITY – utilizzabile come sistema autonomo tramite applicazione mobile dedicata o in abbinamento con le diverse versioni del software di tracking e monitoraggio TrackVision – aiuta le aziende ad intervenire per migliorare la sicurezza nei magazzini e negli ambienti produttivi senza la necessità di effettuare costosi interventi strutturali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefano Sarasso, CEO di Ubiquicom: «PROXIMITY racchiude tutto il know-how sulle tecnologie di localizzazione in tempo reale acquisito da Ubiquicom nel corso degli anni. Porta questa tecnologia al livello successivo per venire incontro ai bisogni delle aziende che necessitano di una soluzione per la sicurezza evoluta, precisa, affidabile e facile da installare».