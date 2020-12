Uania presenta UaniaDesk, l’innovativa piattaforma web-based per la gestione e l’assistenza di clienti e partner UaniaBox

Uania, startup innovativa nel campo dell’Information Technology e TLC con sede a Monopoli, presenta UaniaDesk, una piattaforma web che consentirà ai suoi business partner, reseller o utenti finali di gestire in autonomia i propri dispositivi UaniaBox.

A disposizione di utenti business, aziende e PMI, UaniaBox è il device plug & play ideato da Uania che consente di aggregare e unire più linee WAN in un una sola per aumentare la velocità di connessione, anche in quelle aree del Paese dove la disponibilità di linee a larga banda è ancora limitata.

UaniaDesk è il nuovo servizio di Uania che semplifica l’assistenza da remoto ai clienti: grazie alla web platform, oggi diventa possibile attivare e configurare i dispositivi UaniaBox e monitorarne in modo semplice il funzionamento, l’attivazione e la configurazione. Uania implementa ulteriormente un aspetto cruciale per qualsiasi azienda, ovvero la possibilità di richiedere supporto di secondo livello, direttamente dall’interno della piattaforma.

In aggiunta, UaniaDesk permetterà ai partner di Uania di essere sempre più autonomi nella gestione dei dispositivi che hanno in carico, consentendo ad esempio di avere un contatto diretto con il proprio commerciale di riferimento, o ancora di ordinare le UaniaBox in totale autonomia grazie a uno shop dedicato, ritrovandole successivamente in gestione nel proprio magazzino, da cui sarà possibile assegnarle ai clienti finali.

I partner avranno inoltre a disposizione un pannello tecnico per attivare e monitorare i dispositivi e un’area amministrativa dedicata da cui poter operare: potranno infatti programmare altre azioni specifiche, come creare schermate clienti, monitorare l’andamento delle vendite, controllare le performance dei dispositivi, aprire ticket di assistenza, ottimizzare la gestione tecnica e l’assistenza clienti in generale.

Uania: le novità non finiscono qui

UaniaBox ora potrà dialogare in modo semplice con il portale web grazie alla nuova versione di UaniaOS, il sistema operativo a bordo di ogni UaniaBox. Grazie a UaniaOS, i partner saranno autonomi nell’installazione e configurazione presso i clienti.

UaniaDesk e UaniaBox lavorano in sinergia con l’ultimo elemento del sistema Uania, ovvero UaniaCloud, il servizio cloud al quale si collegano gli UaniaBox per poter usufruire dell’aggregazione reale della banda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Guiati, Amministratore Delegato di Uania: «Con la nostra offerta stiamo crescendo sul territorio e raccogliamo sempre più feedback positivi dalla nostra utenza business. Con UaniaDesk e l’aggiornamento di UaniaOS, vogliamo supportare il nostro ecosistema di partner e di reseller agevolandone l’operatività quotidiana, e andare incontro ai nostri utenti business, migliorando il servizio di assistenza tecnica. Crediamo che, in tempi difficili come questi, puntare su un servizio integrato ispirato a modelli già in uso dai MSP (Managed Service Provider), possa fare la differenza. Noi ci stiamo muovendo proprio in questa direzione».

Per Stefano Aversa, socio fondatore di Uania: «Le attività di assistenza relative ai dispositivi IT con funzionalità business critical vengono solitamente svolte da tecnici che forniscono supporto telefonico oppure intervengono fisicamente presso la sede del cliente. Per ottimizzare i processi, salvaguardare il tempo delle risorse e migliorare la qualità dell’assistenza – anche in remoto – stiamo lavorando all’implementazione di servizi che vadano incontro alla domanda di efficienza, rapidità e ottimizzazione che ci arriva dal mercato».