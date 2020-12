Panasonic si propone come un unico fornitore per tutte le soluzioni di collaborazione, comunicazione e presentazione

Panasonic Visual Systems Solutions ha annunciato oggi che amplierà la gamma di prodotti nel 2021 con un’offerta più ampia di soluzioni di collaborazione progettate per rispondere alle nuove esigenze delle imprese europee.

La crescente attenzione e richiesta di soluzioni di presentazione e comunicazione wireless, che si affiancano ai noti proiettori e display touch screen, semplificherà la condivisione, collaborazione e presentazione di informazioni per le aziende. Inoltre, Panasonic si posizionerà come fornitore unico di un range completo di soluzioni tecnologiche dedicate a soddisfare qualunque esigenza di business.

“La convergenza di diversi trend sta portando a una rapida evoluzione degli ambienti di lavoro”, ha spiegato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Business. “La generazione Z ha innalzato il livello di aspettative in termini di tecnologie di comunicazione intuitive e la diffusione stessa del concetto del BYOD (Bring Your Own Device) ha favorito la necessità di una connettività veloce, aperta e wireless. A ciò si aggiunge la transizione dalle grandi sale riunioni verso nuovi ambienti di lavoro orientati alla collaborazione. Ne consegue che le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni di presentazione wireless integrate e flessibili, capaci di funzionare in qualsiasi ambiente. Ed è qui che Panasonic entra in gioco come fornitore di riferimento per tutte le nuove esigenze”.

Per gli ambienti BYOD, Panasonic propone una gamma di tecnologie plug & play wireless compatibili con diverse tipologie di dispositivi, come ad esempio il sistema di presentazione wireless PressIT, lanciato di recente, che consente di visualizzare simultaneamente i contenuti provenienti da un massimo di quattro dispositivi.

Per le organizzazioni che richiedono soluzioni integrate di fascia alta, Panasonic offre il sistema di presentazione wireless Cynap Pure di Wolfvision, integrabile con i display della serie SQ1 tramite il suo slot Intel SDM, che permette un’installazione priva di cavi, dongle e decoder.

Anche i proiettori wireless di Panasonic riducono drasticamente la necessità di cablaggi, mentre la soluzione con dongle wireless, integrabile con diversi proiettori, si adatta alle nuove esigenze lavorative. Per la collaborazione creativa e l’apprendimento Panasonic propone una serie di display touch screen con infrarossi o con tecnologia touch InGlass per assicurare all’utente il massimo livello di precisione. Inoltre l’ampia gamma di display con funzionalità Whiteboard e proiettori interattivi assicura prestazioni ideali per ambienti collaborativi di tutti i tipi.

A completare l’offerta per i lavoratori in smart working, Panasonic ha progettato un sistema HD Visual Communication per videoconferenze e una serie di display per sale riunioni con software CISCO Webex incorporato, per l’ottimizzazione delle prestazioni degli schermi in termini di suono e immagine.

Per il 2021 è previsto il lancio di ulteriori prodotti per la collaboration.