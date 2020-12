Kyocera Document Solutions è stata inclusa nell’ultimo Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms

Kyocera Document Solutions Europe, azienda specializzata nel campo delle soluzioni documentali, è stata riconosciuta come Player nell’ultimo Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP) pubblicato lo scorso 16 novembre.

Nel Magic Quadrant, che per Gartner rappresenta il culmine della ricerca in un mercato specifico e offre una visione completa delle posizioni acquisite da aziende concorrenti nel mercato, Kyocera è stato valutato come fornitore in base alla sua “completezza di visione” e “capacità di esecuzione” e, quindi, giudicato come Player di nicchia.

Per Kyocera una strategia chiara

Nello specifico, come sottolineato in una nota ufficiale: “Gartner definisce una Content Services Platform (CSP) come la componente fondamentale in un’organizzazione per la gestione e l’utilizzo dei contenuti. Le CSP offrono ai dipendenti un modo per acquisire e lavorare con i contenuti in modo moderno e senza interruzioni attraverso i dispositivi e oltre i confini dell’organizzazione”.

Le CSP consentono alle organizzazioni di sfruttare vari tipi di contenuti (fatture, bolle di consegna, ordini di acquisto, prove di pagamento, conti bancari, e-mail, immagini, file audio ecc.) attraverso funzionalità quali l’acquisizione di documenti, l’archiviazione centralizzata, flussi di lavoro automatizzati, collaborazione e gestione dei record.

Per supportare i clienti nella loro trasformazione digitale e realizzare un ambiente di lavoro più smart, Kyocera Document Solutions sta rafforzando il suo portafoglio di piattaforme di content services, come l’Enterprise Content Management.

Come parte di questa strategia, negli ultimi anni Ceyoniq Technology, DataBank IMX, Alos, Ever Team Software e OPTIMAL SYSTEMS si sono unite al gruppo Kyocera per essere rispondenti alle diverse esigenze dei clienti.

Per Kozo Teramoto, Senior General Manager of Sales and Marketing di Kyocera Document Solutions Europe: «Ampliando il nostro portafoglio e massimizzando le sinergie, miriamo a rendere i content services più accessibili ai clienti di tutte le dimensioni e settori. Siamo entusiasti di essere stati inclusi nel Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms e continueremo a impegnarci per ampliare le nostre soluzioni, al fine di aiutare i nostri clienti a mettere le conoscenze a servizio del cambiamento».

Pronta a espandersi nel mercato delle Content Services Platforms



Kyocera Document Solutions ritiene che essere riconosciuti come un Player di nicchia da Gartner nel Magic Quadrant for Content Services Platforms apra la strada a un’ulteriore espansione nel mercato.

I cambiamenti relativi all’ambiente e modalità lavorativa avvengono a un ritmo rapido, per questo l’azienda si dice costantemente impegnata a offrire soluzioni a supporto della trasformazione digitale, migliorando la produttività e competitività aziendale.