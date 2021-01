Kingston Digital Europe in occasione dell’edizione digitale del CES 2021, ha annunciato la propria roadmap di SSD NVMe per i prossimi mesi

Kingston Digital Europe, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company, produttore ali vello mondiale di memorie e specializzato nell’offerta di soluzioni tecnologiche, annuncia oggi in occasione del CES 2021, un’edizione completamente digitale, la propria roadmap di SSD NVMe per i prossimi mesi. Nonostante una modalità e un formato completamente nuovo, Kingston offrirà ai partecipanti dell’evento un’esperienza del tutto virtuale che permetterà loro di osservare da vicino le caratteristiche tecniche e le potenzialità dei nuovi SSD leader del settore.

Kingston è pronta ad impegnarsi per mantenere la propria posizione di leadership nel mercato degli SSD grazie a nuovi drive consumer e unità NVMe U.2 specifiche per data center.

Le nuove offerte includono il primo SSD PCIe NVMe Gen 4.0 di Kingston e un SSD esterno USB 3.2:

• Ghost Tree: Il prossimo drive ad alte prestazioni di Gen 4.0 è ideale per i content creator e chiunque cerchi potenza nelle prestazioni. Con il nome in codice “Ghost Tree”, Kingston punta a velocità di lettura e scrittura di 7000 MB/s, estendendo il drive PCIe Gen 4.0 x4 a 8 canali fino al limite, con capacità che vanno da 1TB a 4TB.

• Serie NV: L’ultimo SSD Gen 3.0 x4 con capacità fino a 2 TB è l’unità entry-level ideale per gli utenti NVMe.

• XS2000: La nuovissima unità esterna USB 3.2 Gen 2 x2 con capacità da 500GB a 2TB è perfetta per essere utilizzata come memoria aggiuntiva per foto, video e tantissimi altri file. L’interfaccia USB Type-C consente trasferimenti di dati superveloci fino a 2000 MB/s.

• DC1500M: L’SSD per data center 1500M è un aggiornamento del precedente CD1000M, con anche l’aggiunta del supporto per multi-namespaces. L’SSD NVMe U.2 è progettato per supportare un’ampia gamma di carichi di lavoro ad alta intensità di dati, tra cui il cloud computing, il web hosting e le infrastrutture virtuali.

“Ora che il CES si terrà online, l’opportunità di connetterci con community tecnologiche sia nuove che esistenti di tutto il mondo è ancora più grande”, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. “Il CES è il momento migliore per condividere i progetti futuri di Kingston, e siamo molto entusiasti quest’anno di lanciare i nostri primi SSD NVMe Gen 4.0, insieme ad una nuova un’unità esterna. In fatto di unità NVMe, saremo in grado di coprire ogni segmento e rispondere ad ogni esigenza, dagli utenti consumer ai professionisti, fino ai data center”.