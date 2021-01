Nei webinar Socomec si scoprirà come garantire l’alimentazione dei carichi critici grazie ad una progettazione innovativa

Socomec organizza quattro nuovi webinar dedicati all’alimentazione dei carichi critici, per condividere il bagaglio di esperienza maturato in questi anni (iscriviti qui). Ogni settimana per ciascun evento sono previsti due appuntamenti uguali per dare la possibilità a più persone di partecipare in diretta: il martedì alle ore 11:00 e il giovedì alle ore 16:00.

Alimentazione dei locali medici di gruppo 2

A livello normativo come deve essere fatto un quadro per l’alimentazione di un locale di gruppo 2? Perché il mercato si sta orientando verso una soluzione particolare di UPS? Il seminario Socomec, in programma martedì 2 e giovedì 4 febbraio, spiegherà quali sono le particolarità a cui fare attenzione quando si progetta o si acquistano soluzioni di questo tipo.

Grandi Data Center

Il mondo dei Data Center oggi è in forte evoluzione e cambiamento: ai grandi Data Center nati nei primi anni Novanta si stanno sempre più affiancando impianti di medie e piccole dimensioni. Al variare delle dimensioni dell’impianto, cambiano anche le soluzioni tecniche che permettono di raggiungere la massima continuità e disponibilità dell’alimentazione. Durante questo webinar, in programma martedì 9 e giovedì 11 febbraio, saranno presentate le soluzioni migliori per i data center di grandi dimensioni.

Medi Data Center

Le ragioni dell’evoluzione nel mondo dei Data Center sono molteplici: IoT, guida autonoma, smart buildings, 5G sono solo alcune delle applicazioni che necessitano di tempi di elaborazione molto veloci e di connessioni a bassa latenza, caratteristiche che è possibile ottenere solo con medie o piccole soluzioni costruite vicino agli utenti che producono i dati da elaborare. Questo webinar si svolgerà martedì 16 e giovedì 18 febbraio.

Piccoli Data Center

Con una dimensione cento volte inferiore a quella di un data center tradizionale, anche i componenti dei piccoli Data Center devono essere studiati appositamente per occupare il minor spazio possibile pur garantendo la massima disponibilità. Durante questo webinar, in programma martedì 23 febbraio e giovedì 25 febbraio, saranno presentate le soluzioni che garantiscono la continuità di alimentazione di queste utenze tanto piccole quanto critiche.

Tutti i webinar Socomec sono gratuiti e ai partecipanti verrà inviato l’attestato di frequenza con la documentazione.

Chi è impossibilitato a partecipare può iscriversi lo stesso, in modo da ricevere il link per poter vedere i webinar on demand e gli atti degli eventi.

I link per registrarsi ai quattro webinar Socomec sono disponibili qui.