CSS Sentryum e CSS Sentinel Tower, nuove serie di CPS monofase e trifase per i sistemi di alimentazione centralizzata conformi alla normativa EN 50171

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, produttore di gruppi statici di continuità (UPS), annuncia l’ampliamento della propria gamma di prodotti CPS (Central Power Supply – Sistemi di alimentazione centralizzata) con l’aggiunta delle serie CSS Sentryum e CSS Sentinel Tower.

Progettati per garantire l’alimentazione ai sistemi di sicurezza ed emergenza in caso di interruzione della rete elettrica, sono la soluzione ideale per le installazioni dove è richiesta la conformità alla normativa EN 50171, ovvero quei campi di applicazione in cui è necessario impiegare un sistema CPS al posto di un UPS come ad esempio:

Sistemi di illuminazione e segnalazione di sicurezza;

Impianti antincendio automatici;

Installazioni per l’aspirazione fumi e presenza di C02;

Impianti speciali di sicurezza per edifici in aree ad alto rischio.

Le soluzioni CPS Riello UPS mantengono tutte le caratteristiche e le prestazioni proprie dei sistemi UPS, garantendo inoltre tempi di ricarica ridotti, capacità di sovraccarico continuo fino al 120%, equipaggiamento con batterie ad alte prestazioni e vita attesa di almeno 10 anni, struttura meccanica conforme alla normativa EN 60598-1, protezione contro l’inversione delle batterie (errato collegamento) e possibilità di operare secondo tutte le modalità previste dalla norma.

CSS Sentryum e CSS Sentinel Tower dispongono del sistema di controllo “Smart Battery Management”, che permette di gestire e monitorare le batterie massimizzandone le prestazioni ed il ciclo di vita.

CSS Sentryum

Disponibile nei modelli 6/20 kVA/kW trifase-monofase/monofase e 10/20 kVA/kW trifase/trifase, grazie all’inverter IGBT a tre livelli e all’innovativo controllo digitale, offre un’efficienza complessiva fino al 96,5% in modalità ON LINE.

Tecnologie avanzate, utilizzo di componenti allo stato dell’arte e design di progettazione all’avanguardia hanno permesso di ottenere un prodotto:

estremamente compatto che offre elevata densità di potenza

capace di contenere fino a 3 stringhe di batterie garantendo lunghe autonomie senza

ricorrere all’utilizzo di ulteriori battery cabinet esterni

che richiede un’attività di service semplificata

CSS Sentryum è equipaggiato di serie con dual input, ingresso separato per la rete di soccorso, che permette di effettuare con la massima semplicità e sicurezza le verifiche periodiche obbligatorie di funzionalità e autonomia del sistema.

La configurazione in parallelo, ridondante o di potenza, permette di aumentare ulteriormente l’affidabilità e la disponibilità del sistema, ed il funzionamento in parallelo è garantito anche in caso di interruzione di uno dei cavi di segnale grazie al collegamento di tipo Closed Loop.

L’interfaccia utente è affidata ad un display touch screen a colori che permette un accesso semplificato ed intuitivo a tutte le informazioni e parametri del CPS.

CSS Sentinel Tower. Disponibile nei modelli 3000 e 5000 VA/W con ingresso e uscita monofase, è realizzato con tecnologie e componenti allo stato dell’arte e progettato con circuiti inverter a tre livelli che garantiscono massima protezione dei carichi critici e massima efficienza di esercizio. CSS Sentinel Tower è dotato di tecnologia ON LINE a doppia conversione di ultima generazione ed è classificato come VFI-SS-111 secondo la norma IEC EN 62040-3.

I modelli CSS Sentinel Tower integrano di serie un’interfaccia a 4 contatti puliti già preconfigurati secondo quanto indicato dalla normativa EN 50171 relativa ai sistemi di emergenza.