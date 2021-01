Al VAD italiano Prase Media Technologies la commercializzazione in Italia di tutta la gamma di Large Flat Display Sharp NEC

Sharp NEC Display Solutions Europe sigla un accordo con Prase Media Technologies, azienda italiana facente parte di Midwich Group, per la distribuzione sul territorio italiano di tutta la gamma di Large Flat Display e delle soluzioni professionali ad essa collegate.

Prase Media Technologies, specialista in Italia nella distribuzione a valore aggiunto di prodotti audio video, offre consulenza tecnica e commerciale di altissimo livello, sia nella scelta dei prodotti che nella ideazione e progettazione di complessi sistemi audio video sempre all’avanguardia.

A sua volta, Midwich Group è un gruppo composto da aziende specializzate nella distribuzione AV ed è partner storico di Sharp Nec Display Solutions, attraverso una collaborazione internazionale che ha portato a risultati di successo nei principali mercati europei come Regno Unito e Germania.

Per Prase Media Technologies un portafoglio per realizzazioni complesse

Sharp NEC Display Solutions ha un portafoglio prodotti adatto alla realizzazione di installazioni complesse ed integrate e trova in Prase l’interlocutore perfetto per proporre le proprie soluzioni in maniera efficace al canale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Enrico Sgarabottolo, Sales Director di Sharp Nec Display Solutions responsabile per i mercati di Italia, Grecia, Turchia ed Israele: «Ho sempre pensato che i nostri prodotti professionali e la tipologia distributiva a valore aggiunto di Prase Media Technologies fossero complementari: questo è un momento storico difficile e critico sotto molti aspetti, ma sono estremamente fiducioso che la nostra nuova collaborazione porterà ottimi risultati a entrambe le aziende. Sono, inoltre, molto soddisfatto che con questo accordo la proficua relazione fra Sharp Nec Display Solutions e Midwich Group si estenda anche in Italia, andando a completare a livello europeo il raggio di azione di questa storica collaborazione».

Per Ennio Prase, Managing Director di Prase Media Technologies: «La nuova partnership con Sharp NEC espande la nostra proposta di display potenziando e diversificando l’offerta Prase di end-point video. System integrator e progettisti potranno riferirsi a Prase per nuovi ambiti applicativi e fruire di un’ancora più ampia selezione di tecnologie audio-visive per creare soluzioni performanti e aderenti alle specifiche esigenze di ogni ambiente. Inoltre, la disponibilità e competenza del team Sharp NEC si allinea naturalmente ai valori di integrità e professionalità che guidano Prase dalla sua fondazione».