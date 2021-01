Per il terzo anno consecutivo Canon Italia è stata certificata da Top Employers Institute come Top Employer 2021

Per il terzo anno consecutivo Canon Italia è stata certificata da Top Employers Institute come Top Employer 2021 per l’eccellenza nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

In un anno in cui la pandemia ha imposto una forte discontinuità, modificando prassi di lavoro consolidate e ridefinendo priorità e obiettivi, Canon Italia ha lavorato con grande determinazione per fornire il massimo supporto al proprio capitale umano, assicurando senza soluzione di continuità lo sviluppo professionale dei propri collaboratori con la definizione di nuovi processi e la disponibilità di strumenti digitali per la formazione continua e la crescita professionale, nel rispetto delle attese, esigenze e caratteristiche di ciascuno. In particolare un’efficace strategia di employer branding, un vero e proprio hub on line messo a disposizione di tutti per lo sviluppo della propria carriera, per la formazione e per la valutazione continua delle competenze e delle prestazioni, nonché l’introduzione di nuove modalità di lavoro volte a favorire la collaborazione tra colleghi da remoto e l’innovazione hanno permesso l’ottenimento della certificazione.

Il Programma Top Employers ha certificato e riconosciuto nel 2021 in 120 Paesi in tutto il mondo più di 1600 aziende. E Canon Italia è tra queste.

Il Programma di Certificazione Top Employers

Top Employers Institute, ente globale e indipendente di certificazione delle eccellenze in ambito Risorse Umane, analizza e valuta le aziende attraverso l’HR Best Practice Survey e attenti processi di analisi e audit. Le aziende candidate devono raggiungere lo standard minimo richiesto da Top Employers Institute per ottenere la certificazione.

Il processo di certificazione prevede un’analisi estesa su 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diverse tematiche e rispettive Practices, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Formazione, Well-being, Diversity & Inclusion.

Le aziende certificate hanno la possibilità di utilizzare il marchio di certificazione, di migliorare le proprie practices attraverso un confronto e uno scambio continuo con altre aziende leader e perfezionare continuamente le strategie e politiche legate alle Risorse Umane.

La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, come dichiara David Plink, CEO di Top Employers Institute: «Usciamo da un anno drammatico, ma nonostante le difficoltà che hanno messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo, sono particolarmente fiero e orgoglioso nel congratularmi con Canon Italia che ha continuato nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone».

Mauro Trucchia, HR Director di Canon Italia, ha così commentato la certificazione: «Questo riconoscimento, che viene tributato a Canon per il terzo anno consecutivo, è motivo di grandissimo orgoglio perché conferma come, nell’anno più difficile di sempre in cui la vita di noi tutti è stata stravolta dalla pandemia in corso, siamo riusciti con grande determinazione a mantenere fede alla nostra missione, che è quella di mettere le persone al centro, garantendo non solo il loro benessere psico-fisico ma anche la continua crescita professionale e personale. Lo spirito di collaborazione e la coesione che caratterizzano l’operato delle persone di Canon Italia ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi anche in circostanze complesse; e questo è per noi uno sprone a fare sempre meglio, continuando a lavorare con attenzione allo sviluppo delle nostre best practices e mettendo al centro gli individui e in particolare i giovani, l’inclusione e l’attenzione alla sostenibilità».

Top Employers Institute

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo di lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice. Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo oltre 1600 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.