RS Components propone una versatile e sicura ricarica elettrica smart nelle case e negli uffici grazie alla tecnologia ABB

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, presenta l’ultima soluzione integrata e connessa per la ricarica elettrica dei veicoli (EV) di ABB.

Frutto della grande esperienza di ABB in tema di mobilità elettrica, Terra AC Wallbox è la soluzione ideale per applicazioni residenziali, uffici e luoghi commerciali, come negozi e hotel. È in grado di erogare fino a 22 kW di potenza.

Gestione dinamica del carico per la ricarica elettrica

L’unità compatta montata a parete misura solo 320 x 195 x 110 mm e può ospitare sia connettori di tipo 1 che di tipo 2. Garantisce entrambe le opzioni di connettività wireline (Ethernet, RS485/P1 seriale) e wireless (Bluetooth, Wi-Fi, 4G cellulare) – facilitando così l’integrazione con l’infrastruttura di rete esistente, oltre a consentire il controllo remoto tramite un’applicazione per smartphone dedicata.

Oltre al contatore di energia integrato nella soluzione, Terra AC Wallbox è predisposto per interfacciarsi con il contatore di energia dell’edificio in cui è installato. In questo modo, è possibile supportare le attività di gestione dinamica del carico, mantenendo i costi di utilità associati il più bassi possibile.

La soluzione Terra AC Wallbox di ABB è dotata sia di un cavo di 5 metri, sia di una presa universale di tipo 2. Può essere usata insieme a un’alimentazione monofase (per un’uscita di 7,4 kW) o trifase (per un’uscita di 22 kW). Al fine di garantire la massima sicurezza dell’utente, sono stati incorporati sofisticati meccanismi di protezione da sovracorrente, sovratensione, sottotensione e guasto a terra, così come funzionalità di protezione dagli sbalzi di tensione. Classificata IP54, con robusti involucri conformi a NEMA e una gamma di temperature operative da -35 a +50 °C, la soluzione può essere collocata in ambienti esterni.