Distrelec offre ai propri clienti la gamma di dispositivi di alimentazione XP Power, ampliando ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti e la competitività nel settore dell’elettronica

Distrelec ha una nuova partnership strategica di fornitori con XP Power. Distrelec è un distributore autorizzato leader per dispositivi di alimentazione dei principali marchi leader.

Raj Patel, CEO di Distrelec, ha dichiarato “siamo lieti di far parte della rete di distribuzione di XP Power. Distrelec è ben posizionata per estendere la portata dei prodotti del vendor attraverso la nostra vasta base di clienti in tutta Europa. Non vediamo l’ora di offrire ai clienti una nuova entusiasmante gamma di prodotti di alta qualità che si adattino perfettamente alla crescente domanda delle nostre diverse esigenze dei clienti”.

XP Power offre la più ampia gamma di prodotti di alimentazione da un’unica fonte. La loro gamma di prodotti comprende alimentatori CA-CC, convertitori CC-CC, alimentatori CA-CC ad alta tensione, convertitori CC-CC ad alta tensione, alimentatori trifase ed EMI filtri per applicazioni industriali, domestiche e mediche.

XP Power offre la gamma più ampia al mondo di alimentatori da CA a CC, con prodotti che vanno da 3 Watt a oltre 5000 Watt. Molti dei loro alimentatori sono classificati come “i più piccoli al mondo” e sono progettati con particolare attenzione a bassa rumorosità, alta efficienza, affidabilità e sono dotati di doppia approvazione per applicazioni ITE e medicali.

Convertitori CC-CC, gamma da 2,4 mW a 750 W. XP Power offre una delle gamme più ampie di convertitori da CC a CC oggi disponibili nel settore. I loro convertitori offrono una scelta di tensioni di ingresso regolate o non regolate, standard o ad alto isolamento, standard o extra-wide e la gamma di prodotti può essere utilizzata per applicazioni ITE, mediche e ferroviarie.

Nell’ampio portafoglio sono inclusi anche alimentatori ad alta tensione. Questi includono modelli miniaturizzati montati su PCB a bassa potenza che offrono tensioni fino a 25kV e soluzioni ad alta potenza fino a 500kV.

“Siamo lieti di essere partner di Distrelec per la distribuzione della nostra gamma completa di prodotti standard”, afferma Steve Head, Direttore marketing, XP Power. “Con la loro strategia di rapida introduzione di nuovi prodotti e un’eccezionale assistenza clienti, concentrandosi su mercati simili ai nostri, sono un partner ideale per XP Power in Europa”.