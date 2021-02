Secondo schermo inclinabile, prestazioni eccezionali e massima portabilità per ASUS ZenBook Duo 14, vincitore del CES Innovation Award 2021

ASUS annuncia la disponibilità in Italia di ZenBook Duo 14 (UX482), nuovo modello a due schermi vincitore del prestigioso CES Innovation Award 2021.

L’ultimo nato introduce l’inclinazione per l’ASUS ScreenPad Plus, un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale per multitasking e creatività.

Prezzi e disponibilità ancora da venire



ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso il canale eshop di ASUS, su Amazon, negli ASUS Gold Store, e presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato al pubblico (a partire da) 1.799 euro, IVA inclusa.

Le diverse configurazioni attualmente disponibili prevedono RAM da 16 GB; la configurazione con RAM da 32 GB sarà disponibile prossimamente sul canale eshop di ASUS.

Stylus Pen e Duo Stand sono in dotazione.