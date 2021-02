Il telefono IP Poly Rove con tecnologia DECT ha incorporato la protezione antimicrobica Microban per chiamate professionali più sicure

Poly ha presentato il nuovo telefono IP DECT Poly Rove, la prima e unica soluzione telefonica con protezione antimicrobica Microban.

Microban è fornitore mondiale nel campo della tecnologia antimicrobica e la sua combinazione con il nuovo sistema telefonico cordless di Poly fornisce la massima sicurezza agli addetti frontline e a coloro che lavorano in spazi collaborativi e di alto transito di persone, dove sono presenti superfici esposte a contatti frequenti e le conversazioni telefoniche sono una priorità.

La gamma Poly Rove, che include i modelli Poly Rove 30 e Poly Rove 40, è progettata per prevenire la proliferazione incontrollata dei microrganismi durante periodi di tempo prolungati e incorpora la tecnologia antimicrobica di Microban per mantenere la superficie del telefono un 99% più pulita.

Con Poly e Microban telefoni con protezione antimicrobica brevettata

Mentre i magazzini, gli impianti di distribuzione e consegna proseguono con la loro attività in tutto il mondo, questa tecnologia non solo aiuta a combattere la crescita microbica, che è dannosa per i dispositivi, ma offre anche una protezione antimicrobica che non altera l’estetica, la funzionalità o la durata delle soluzioni di Poly.

La tecnologia antimicrobica si integra durante il processo di fabbricazione del prodotto, inibendo la crescita di batteri e germi durante tutta la vita utile del dispositivo. Questo garantisce la massima sicurezza dei telefoni Poly Rove integrati con Microban nei luoghi di lavoro molto frequentati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michael Ruby, vicepresidente del global built-in business di Microban: «È una vera soddisfazione per Microban poter collaborare con Poly per offrire telefoni e dispositivi per conferenze che godono della nostra protezione antimicrobica brevettata. Adesso, con la tecnologia sempre attiva di Microban integrata nelle più famose soluzioni professionali di Poly offriamo un prodotto che ha la massima protezione e che aumenta il potenziale dei clienti di Poly in tutto il mondo».

I plus della gamma Poly Rove

I dispositivi Poly Rove sono progettati per offrire la massima sicurezza in luoghi di alto transito, come possono essere uffici e spazi di lavoro nei quali la collaborazione e la comunicazione sono fondamentali. I dispositivi Poly Rove offrono libertà di movimento anche negli spazi più grandi e possono essere collegati con un massimo di 1.000 cuffie.

Oltre all’esclusiva tecnologia Microban, i telefoni Poly Rove sono ermetici alla polvere e sono impermeabili con un grado di protezione IP65, che li converte negli alleati perfetti per aziende di settori come quello sanitario, manifatturiero e di retail, dove i dipendenti spesso condividono dispositivi durante l’intero arco della giornata.

Inoltre, il ripetitore DECT del Poly Rove R8 offre una trasmissione DECT criptata in modo che la sicurezza non venga compromessa se l’utente ha bisogno di allontanarsi dalla base.

I sistemi telefonici Poly Rove forniscono le caratteristiche tipiche dei prodotti Poly: audio di qualità professionale, tecnologia Voice HD e riduzione del rumore di fondo per fare in modo che le chiamate siano estremamente chiare. Il tasto di selezione rapida e programmabile e l’ampio display permettono di gestire e rispondere a una chiamata in modo facile, indipendentemente da dove ci si trovi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Irwin Lazar, presidente e principale analista di Metrigy: «Secondo i nostri sondaggi, le aziende di tutti i settori sono alla ricerca di soluzioni per migliorare gli spazi di lavoro e i dipendenti sono sempre più convinti che il trattamento antimicrobico sia un elemento essenziale per la sicurezza in ufficio. È per questo che siamo convinti che la domanda di prodotti con questo tipo di caratteristiche continuerà a crescere nel futuro».

Per John Lamarque, vicepresidente e direttore generale della Business Unit Professional Headset and Voice Collaboration di Poly: «La nostra collaborazione con Microban è il chiaro simbolo della priorità che, per noi di Poly, rappresenta il benessere dei clienti e dei dipendenti in tutti gli spazi di lavoro, compresi i nostri uffici. Avendo unito l’esperienza di Microban nella protezione dei prodotti con quella di Poly in termini di sicurezza e qualità dell’audio per la telefonia cordless DECT, i nostri clienti e dipendenti possono sentirsi sicuri quando usano i nostri dispositivi, mentre torniamo alla normalità in luoghi di lavoro come i magazzini, i centri commerciali e centri sanitari di tutto il mondo».

Per una gestione semplificata dei dispositivi da parte degli esperti IT, il software cloud based di Poly offre un portale centralizzato e sicuro per la distribuzione, l’implementazione e la gestione dei dispositivi da qualsiasi luogo. Il software cloud based è disponibile attraverso i distributori autorizzati (alcuni servizi si vendono separatamente).