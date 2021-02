Con l’inizio del 2021 Gigaset aggiorna il suo portafoglio di telefoni DECT per il mondo business con i nuovi modelli Gigaset S700H PRO e SL800H PRO

Sempre più performanti, display più grandi e funzionalità software avanzate: i nuovi telefoni Gigaset DECT per gli utenti professionali offrono tutte le funzioni indispensabili alle aziende in continua evoluzione.

Il nuovo S700H PRO è un moderno tuttofare per la quotidiana comunicazione di lavoro e il recentissimo SL800H PRO unisce a funzioni al passo con i tempi un design accattivante in un dispositivo compatto. I due nuovi telefoni sono completamente compatibili con i sistemi Gigaset mono e multicella.

Negli ultimi 10 anni, Gigaset ha raggiunto importanti posizioni nella comunicazione professionale e si appresta nel 2021 a ripetere questa success story.

Con alle spalle oltre un milione e mezzo di prodotti professionali venduti negli ultimi cinque anni, Gigaset ha aggiornato il suo portafoglio di telefoni DECT aziendali.

“I nuovi telefoni S700H PRO e SL800H PRO racchiudono tutta la nostra esperienza e qualità nel segmento Professional unita ad una serie di innovative funzionalità, sviluppate direttamente dallo stretto rapporto con i nostri clienti.”, commenta Alberto Orsenigo, PRO Division sales manager di Gigaset. “Il costante scambio con i nostri clienti e partner è stato preziosissimo e ci ha consentito di sviluppare dispositivi migliorati con nuove pratiche funzioni che si adattano perfettamente alla nostra tecnologia e che possono facilitare le comunicazioni aziendali a lungo termine.”

I due nuovi telefoni S700H PRO e SL800H PRO si adattano completamente ai vari sistemi Gigaset mono e multicella e consentono comunicazioni fluide e conversazioni a misura di aziende di qualsiasi dimensione.

Gigaset S700H PRO, il portatile completo per il business di tutti i giorni

Il nuovo Gigaset S700H PRO è stato sviluppato per fornire il miglior supporto nella vita lavorativa.

Monta un ampio display TFT da 2,4 pollici ed è costruito con materiali ad alta resistenza, anche ai disinfettanti, dote questa molto importante in tempi di coronavirus. La finitura è particolarmente resistente ad urti e graffi a protezione anche dell’ampia e ben leggibile tastiera.

Il grip del portatile è saldo e l’apparecchio risulta molto piacevole da tenere in mano.

L’ottima durata della batteria, con uno standby fino a 300 ore (12,4 giorni), rende il portatile S700H PRO un ausilio sempre pronto nella vita lavorativa quotidiana.

Il nuovo modello Gigaset PRO offre funzioni professionali quali il SUOTA (Software Updates Over The Air), il tasto allarme separato, la classe di protezione IP40 e i profili audio che si possono selezionare con un pulsante dedicato.

Per una fruizione ottimale l’apparecchio è dotato di qualità audio HDSP™.

La gamma di funzioni professionali è completata dall’avviso a vibrazione, dalla porta Micro USB, dal Bluetooth® 4.2 e da un jack da 3,5 mm integrato per il funzionamento di auricolari sia cordless che con filo.

Ideale anche per grandi strutture ricettive, quali gli alberghi, il nuovo Gigaset S700H PRO offre un’opzione per proteggere i dati privati.

Questa innovativa funzione elimina le liste delle chiamate e altri dati sensibili dal dispositivo in un intervallo di tempo predefinito in modo che l’ospite successivo dell’hotel o della camera non li possa vedere. Questa opzione rende più facile per gli albergatori mantenere i requisiti di riservatezza degli utenti, ma è anche utile a strutture quali i temporary office per garantire la privacy dei dipendenti.

Il Gigaset S700H PRO è stato perfezionato per l’utilizzo su tutti i sistemi Gigaset DECT professionali, a mono e multicella. Può essere anche utilizzato su stazioni base compatibili CAT-iq e GAP sempre in ambienti mono e multicella.

Gigaset SL800H PRO, un portatile di design con funzionalità professionali

Il nuovo Gigaset SL800H PRO è il portatile DECT più piccolo e leggero della gamma Professional.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, monta un ampio display a colori da 2,4 pollici ed è dotato di una tecnologia all’avanguardia.

Gigaset SL800H PRO soddisfa le più elevate esigenze degli utenti e offre una durata della batteria fino a 12 ore di conversazione con qualità audio HDSP e un jack integrato da 3,5 mm che può essere utilizzato per collegare auricolari con filo. Tramite il Bluetooth 4.2, che garantisce una connettività di livello avanzato, è ad esempio possibile collegare auricolari senza filo.

Presenta anche l’alloggiamento per una Micro USB, l’avviso a vibrazione integrato, la funzione SUOTA (Software Updates Over The Air) e una superficie particolarmente resistente ai graffi e all’aggressione dei disinfettanti.

Anche l’SL800H dispone della nuova opzione hotel e del tasto dedicato per la selezione dei profili audio, ideale per l’utilizzo in ambienti professionali rumorosi, quali open space, sale d’attesa, ambienti produttivi

Il Gigaset SL800H PRO è stato migliorato per l’utilizzo su tutti i sistemi Gigaset DECT professionali, a mono e multicella.

Può essere utilizzato anche su stazioni base compatibili con CAT-iq e GAP in ambienti a cella singola e multicella.

Caratteristiche comuni: migliore connettività e semplice gestione

Sia il Gigaset S700H PRO sia il Gigaset SL800H PRO sono compatibili con accessori quali le cuffie con o senza filo. Il volume della chiamata e della suoneria può essere regolato automaticamente.

Diversi profili garantiscono l’ascolto ottimale, sia che si effettuino chiamate alla scrivania, durante riunioni o in qualunque ambiente rumoroso.

Le già ottime opzioni di provisioning automatico sono ulteriormente migliorate in modo tale che le funzionalità della piattaforma possano essere impostate in modo ancora più preciso.

Entrambi i portatili sono dotati di una modalità di sicurezza. Una volta attivata, le funzioni e le impostazioni disponibili possono essere ridotte e i dati delle chiamate vengono cancellati a intervalli regolari.

Anche la protezione a mezzo di PIN contribuisce alla sicurezza d’uso degli apparecchi.

I nuovi telefoni Gigaset S700H PRO e SL800H PRO saranno in vendita dalla fine di febbraio 2021 presso rivenditori ed installatori specializzati certificati.