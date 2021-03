I nuovi SSD Crucial X6 di Micron offrono ai consumatori il massimo in termini di prestazioni, convenienza e portabilità

Crucial, il marchio di memorie e unità di archiviazione per il mercato consumer di Micron, ha ampliato la sua gamma di pluripremiati SSD portatili per offrire più opzioni in termini di prestazioni, capacità e convenienza per ogni fascia di prezzo. I nuovi prodotti sono un SSD portatile ad alta capacità da 4 TB al prezzo consigliato di 405 euro e un nuovo SSD portatile da 500 GB al prezzo consigliato più basso di 58 euro.

Per i consumatori che hanno bisogno di archiviare grandi raccolte di giochi o un numero maggiore di film per i lunghi viaggi, Crucial X6 è la soluzione ideale.

Con Crucial, un SSD esterno per ogni esigenza

Come sottolineato in una nota ufficiale da Teresa Kelley, vicepresidente e direttore generale di Consumer Products Group di Micron: «I nostri clienti sono alla ricerca di un’unità di archiviazione conveniente, veloce e affidabile che abbia un prezzo accessibile: questi due nuovi modelli aggiunti alla linea di SSD portatili X6 rappresentano un’ulteriore prova del nostro impegno per il mercato degli SSD esterni. Non vi è dubbio che abbiamo raggiunto un punto in cui i vantaggi degli SSD superano quelli dei dischi rigidi tradizionali. Ora con il modello mainstream Crucial X6 e la versione ad alte prestazioni Crucial X8 disponibili in svariate capacità, abbiamo una gamma ancora più ampia da offrire ai nostri clienti. Non importa se devi archiviare tutti i documenti dell’anno scolastico e i file di lavoro o accedere rapidamente al tuo materiale di intrattenimento: Crucial ha un SSD esterno per ogni esigenza».

Con velocità di lettura fino a 800 MB/s, l’unità da 4 TB offre prestazioni fino a 5,6 volte più alte rispetto ai dischi rigidi portatili in commercio ed è resistente alle cadute da un massimo di 2 metri. Analogamente ai prodotti della gamma di SSD portatili Crucial X6, le versioni da 4 TB e 500 GB sono i primi SSD portatili compatti con queste capacità a essere lanciati sul mercato. L’intera gamma di pluripremiati SSD portatili Crucial è del tutto compatibile con i più recenti dispositivi abilitati per USB-C, come PC, Mac, PlayStation 5, dispositivi Android e molti altri. Se utilizzate con l’adattatore da USB-C a USB-A Crucial, le unità portatili funzionano anche con PS4, Xbox One, XBOX Series S|X e altri dispositivi USB-A.

Qualità e performance garantite da Micron

Tutti gli SSD Crucial sono progettati e realizzati con la stessa qualità e l’innovazione ingegneristica di Micron, che negli ultimi 40 anni ha prodotto alcune tra le tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo. Inoltre, gli SSD Crucial sono sottoposti da Micron a migliaia di ore di test di convalida pre-release e a numerose prove di qualificazione prima della commercializzazione.