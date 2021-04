Giovedì 22 aprile, alle ore 16.15, il distributore Aikom Technology e l’azienda italiana Townet parleranno di alimentazione e controllo remoto per videosorveglianza e WISP.

L’evento formativo online intitolato “Sistemi di energia intelligenti per installazioni TVCC e Wireless” è rivolto a WISP e system integrator.

La sessione formativa sarà tenuta Daniele D’Alba, CEO Townet, e Matteo Del Bianco, Product Manager area wireless di Aikom Technology.

Obiettivo: guidare i partecipanti verso le best practice e le migliori soluzioni per installare, alimentare e controllare telecamere e antenne wireless broadband in modo veloce, sicuro e duraturo, in qualsiasi luogo.

Chi realizza impianti di videosorveglianza e telecomunicazione sa bene che in molte occasioni ciò che manca è l’alimentazione e il controllo remoto dell’impianto di telecamere.

Come alimentare una telecamera o una antenna in piena montagna o campagna? O in zone non urbanizzate?

La risposta di Townet si chiama SmartBox Lithio

SmartBox Lithio è la nuova stazione di energia di Townet che soddisfa queste necessità in modo agile, veloce ed efficiente. L

a stazione SmartBox Lithio è una soluzione prodotta in Italia e riconosciuta ormai in tutta Europa per l’alto grado di integrazione, la riduzione degli ingombri e la possibilità di controllo da remoto.

Per scoprirne le potenzialità, basta partecipare all’appuntamento del 22 aprile organizzato dal distributore specializzato in soluzioni wireless broadband, di radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, in collaborazione con Townet, azienda italiana specializzata nella produzione di apparati wireless broadband e sitemi di energia e sensoristica ideali per progetti Smart Cities.

Per registrarvi, cliccate QUI.