Genetec protagonista a HackInBo Business 2026

Genetec, fornitore a livello mondiale di software per la sicurezza fisica, partecipa per la prima volta a HackInBo Business Edition Spring 2026, il più importante e storico appuntamento italiano dedicato alla sicurezza informatica per il mondo aziendale, in programma a Bologna il prossimo 19 giugno.

In questa occasione, Genetec intende offrire risposte concrete ai responsabili IT e ai Security Manager che si trovano a operare in un contesto macroeconomico in cui le minacce informatiche sono sempre più interconnesse e sofisticate e dove la sicurezza non può più essere gestita a compartimenti stagni o considerata solo una questione tecnica, bensì come pilastro fondamentale della continuità del business.

“Partecipare a HackInBo Business significa confrontarsi con il cuore pulsante della cybersecurity italiana”, commenta Donato Testa, Account Executive, Genetec Italia. “Oggi le imprese si trovano ad affrontare sfide cruciali, dall’evoluzione delle minacce legate all’Intelligenza Artificiale ai tentativi di phishing mirati. Il nostro obiettivo a Bologna è offrire un approfondimento per capire come soluzioni di sicurezza proattiva e un’architettura dati solida possano trasformare il rischio in un vantaggio competitivo”.

La resilienza aziendale si gioca sulla capacità di unificare i controlli. A HackInBo Business 2026, Genetec spiegherà da un lato come protegge i sistemi fisici applicando i più severi standard di cybersecurity e Zero Trust, e dall’altro come l’Intelligenza Artificiale, se usata con trasparenza e pragmatismo, possa alleggerire i carichi di lavoro dei team di sicurezza, trasformando i dati in decisioni rapide e precise.

Si parlerà di come superare la storica divisione tra mondo digitale e controllo fisico degli accessi, un tema sempre più critico dettato dalla moltiplicazione dei dispositivi IoT e dei sistemi di sicurezza fisica interconnessi dove l’identità è diventata il nuovo perimetro da difendere.

Questi argomenti saranno sviluppati in due interventi distinti, ma sarà il pubblico, presente alla manifestazione, a votare quale portare sul palco dalle 10:30 alle 11:00. La seconda proposta potrà comunque essere approfondita direttamente con il team dei professionisti Genetec presso l’area espositiva.

Nello specifico, i due talk sono:

– “Sicurezza Fisica e Cyber: un rischio unico”, a cura di Donato Testa, Account Executive, che analizzerà i vantaggi di un sistema di sicurezza unificato in cloud ibrido basato su crittografia end-to-end e principi Zero Trust. Genetec offrirà una roadmap pratica per proteggersi dal legame crescente tra ransomware e social engineering, con consigli specifici su come valutare i rischi della supply chain, gestire il ciclo di vita dei dispositivi e condurre controlli tecnici rigorosi prima, durante e dopo l’implementazione di una piattaforma di sicurezza fisica, salvaguardando privacy e compliance.

– “Utilizzare l’Intelligenza Artificiale come strumento per migliorare le operazioni nella sicurezza fisica”, a cura di Matteo Chiessi, Sales Engineer, che punterà i riflettori sulla tecnologia più discussa del momento, aiutando il mercato a distinguere i reali progressi dalle promesse di marketing. I responsabili della sicurezza si trovano oggi a gestire volumi insostenibili di video, allarmi e dati operativi. Genetec mostrerà come l’IA possa diventare uno strumento concreto per ridurre il lavoro manuale e velocizzare i processi decisionali.