BIP sceglie Logitech per la collaborazione video con Microsoft Teams Room

BIP, multinazionale di consulenza specializzata in servizi di Management Consulting e Business Integration, ha realizzato un “modern workplace” all’interno dei nuovi uffici all’interno della Liberty Tower a Milano. L’organizzazione degli spazi è stata creata nell’ottica di una visione di insieme, coinvolgendo anche le necessità di user experience e di fruibilità delle soluzioni tecnologiche, insieme alle esigenze di semplicità, accessibilità e qualità di nuovi strumenti digitali. “Oggi il lavoro può essere svolto ovunque, a patto che ci siano spazi adeguati, di nuova concezione, oltre a strumenti di condivisione e collaborazione più efficienti e semplici da utilizzare. Grazie a Logitech abbiamo reso la collaborazione tra gruppi di lavoro operanti in luoghi diversi semplice e naturale, come se fossero in presenza”, afferma Rosario Sica, CEO di OpenKnowledge – BIP Group.

BIP, grazie al passaggio a Microsoft Teams, ha permesso alle proprie persone di vivere una nuova modalità di collaborazione video dell’azienda. Nella ricerca sul mercato delle migliori soluzioni disponibili, BIP aveva ben chiaro quali fossero i requisiti fondamentali che avrebbero orientato la decisione. “Dopo innumerevoli test, abbiamo scelto l’alta qualità di Logitech Rally Plus con risoluzione video 4K e qualità audio sorprendente: questa è una soluzione potente e automatizzata che ha reso superfluo un ulteriore sistema domotico”, sottolinea Fabio Bielli, Digital Workplace & Unified Collaboration Solutions di BIP. Altro fattore imprescindibile nella scelta per BIP è stato la semplicità di utilizzo, di configurazione e di mantenimento del sistema di collaborazione video. La soluzione doveva essere facile da utilizzare da parte dell’utente e con un’interfaccia molto simile tra mobile, laptop e sistemi di videoconferenza. “Per il controllo e la gestione delle riunioni abbiamo puntato sulla qualità e semplicità d’uso del controller touch Logitech TAP. La semplicità d’uso è un elemento distintivo delle soluzioni Logitech. Lo è per gli utenti finali in grado di avviare le video call con grande naturalezza, ma lo è anche per i colleghi dell’help desk, autonomi nel set up e nella gestione dei sistemi”, conclude Fabio Bielli.

Infatti, non meno importante è la possibilità di analizzare la modalità di utilizzo delle sale e poter gestire le soluzioni di collaborazione da remoto con manutenzione proattiva e predittiva. “Altrettanto essenziali sono stati la scalabilità ed il design dei prodotti, adeguati alla linea estetica degli ambienti. Tutto questo è stato garantito dalle soluzioni di collaboration Logitech integrate con Microsoft Teams con le quali abbiamo allestito 15 sale riunioni. Le soluzioni Logitech si inseriscono perfettamente nel contesto del modern workplace di BIP e contribuiscono a pieno a rendere più immediate ed efficienti le comunicazioni tra le persone, oltre che a migliorare l’esperienza lavorativa”, afferma Walter Iellamo, Chief Information Officer di BIP. La collaborazione tra BIP e Logitech non termina in questo progetto. Infatti, BIP sta già utilizzando la soluzione Logitech MeetUp per le sale con spazi più ridotti. Inoltre, sono recentemente stati installati i nuovi pannelli TAP Scheduler, un sistema fuori porta che consente di gestire le prenotazioni all’interno delle meeting room.