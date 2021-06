L’obiettivo principale di una struttura ricettiva di successo è quello di garantire al cliente tutti i comfort, per farlo sentire un po’ a casa. Per raggiungere questo obiettivo è importante non sottovalutare i benefici offerti da tecnologie moderne e coinvolgenti, che siano in grado di offrire servizi aggiuntivi e ulteriori opportunità di intrattenimento. Proprio per questo LG Electronics (LG) da sempre lavora per innovare, portando anche in questo mercato soluzioni in grado di offrire una customer experience unica. Gli Hotel TV di LG, infatti, sono in grado di fare la differenza contribuendo in modo significativo a offrire intrattenimento e visione d’insieme sui servizi di hospitality dell’intera struttura. Ed è proprio a partire dalla qualità e innovazione dei TV di LG che è nata la partnership con Bluserena, compagnia alberghiera italiana con 13 strutture in tutto il Paese, per la fornitura di oltre 500 Hotel TV smart da installare nelle camere di ospiti e staff nel Bluserena Is Serenas Badesi di Sassari, un villaggio turistico 4 stelle che si trova nel Golfo dell’Asinara e fa parte della collection Bluserena Charme Resort.

Per il rinnovo del parco TV della struttura Bluserena sono stati installati 136 Hotel TV da 32 pollici della serie LT661H con risoluzione HD Ready e 375 Hotel TV da 43 pollici della serie US662H con risoluzione Ultra HD 4K (3,840×2,160). Le due serie di Hotel TV di LG sono dotate rispettivamente di sistema operativo LG webOS 4.5 e 5.0, una piattaforma completa “all-in-one”, con tante caratteristiche e funzionalità per semplificare la gestione dei contenuti e garantire una comunicazione visiva integrata e ottimizzata, a tutti i livelli. Una delle peculiarità della piattaforma LG è la sua semplicità d’uso e le funzionalità smart progettate con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso dei clienti. Dalla Home si può accedere più rapidamente alle applicazioni utilizzate di frequente e si possono scorrere i contenuti raccomandati in base alle preferenze personali e a ciò che l’utente ha guardato in precedenza. Facili da controllare grazie al comando vocale, questi TV consentono anche di condividere i contenuti da diversi dispositivi.

Grazie alla funzionalità Screen Share, infatti, è possibile collegare uno smartphone o un PC portatile alla TV tramite una connessione Wi-Fi Direct. La TV visualizzerà lo schermo del dispositivo e gli ospiti potranno condividere e godersi insieme un film o i video e le foto delle vacanze. Bluetooth Sound Sync, invece, permette di scegliere la colonna sonora perfetta della vacanza grazie alla possibilità di trasmettere la musica presente sul proprio dispositivo mobile attraverso gli altoparlanti della TV, tramite connessione Bluetooth. I TV LG si propongono, infatti, come Access Point secondo la logica “bring your own device” (BYOD) per consentire agli ospiti della struttura di collegare i propri dispositivi al TV e condividere i contenuti preferiti in modo semplice e sicuro, nel rispetto della legislazione GDPR in materia di privacy e sicurezza informatica. Inoltre, gli Hotel TV di LG consentono l’implementazione di altri servizi di grande utilità per gli ospiti, soprattutto stranieri, grazie alla possibilità di riorganizzare ed ampliare il mix di canali disponibili, andando incontro a ogni esigenza. Il tutto per dar vita a soluzioni che sono apprezzate sia dagli ospiti sia dagli albergatori, che vedono una forte riduzione degli interventi di manutenzione ed aggiornamento degli Hotel TV.

Inoltre, i modelli della serie US662H supportano il formato HDR 10 Pro che regola la luminosità per migliorare i colori e offrire immagini più nitide e vivide e il formato HLG che consente di applicare il formato HDR anche in trasmissioni via digitale terrestre o via satellite.

Oltre agli Hotel TV LG, Bluserena ha scelto di completare la propria fornitura tecnologica di alcuni suoi ristoranti con le esclusive Cantinette per vini di LG Signature, progettate per una perfetta conservazione di vini e alimenti delicati, grazie alla regolazione precisa di temperatura e umidità. Nelle cantinette frigo di LG, infatti, è possibile impostare una differente temperatura per ciascun ripiano, fornendo così la condizione ottimale adatta ad ogni tipologia di vino. La temperatura rimane stabile, garantendo un invecchiamento perfetto dei vini, come in una vera cantina tradizionale, preservando i vini nella miglior condizione possibile. Inoltre, grazie alla Knock Door Technology, semplicemente bussando sul vetro esterno, l’interno si illumina rendendo visibili le etichette al suo interno, senza bisogno di aprire la porta.