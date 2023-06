Ecoalf protegge i negozi con l’RFID

Ecoalf, noto retailer spagnolo di moda sostenibile, ha affidato a Checkpoint Systems la protezione antifurto per i suoi negozi in fase di espansione internazionale. Il nuovo negozio di Milano è dotato di antenne innovative integrate nel tetto e “invisibili” al consumatore: una delle tecnologie più avanzate per la prevenzione dei furti tramite RFID.

Checkpoint Systems fornisce già i dispositivi di sicurezza ad Ecoalf nei suoi negozi situati in Spagna e a Berlino, e questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rapporto tra le due aziende. Con l’approccio guidato da Javier Goyeneche, Ecoalf si prepara a celebrare il suo terzo decennio di attività e rimane un punto di riferimento nel settore dei prodotti ecologici, portando avanti la sua espansione in Italia con le ultime novità aziendali.

Un nuovo mondo di possibilità per il design dei negozi Ecoalf

La soluzione Overhead 2.0 di Checkpoint Systems è un innovativo sistema antitaccheggio basato sulla tecnologia RFID, integrato nel soffitto del negozio, che garantisce un’elevata percentuale di rilevamento dei furti. Questa antenna, situata “invisibilmente” sul soffitto, si discosta dalle tradizionali antenne posizionate all’ingresso e all’uscita dei negozi, aprendo un nuovo mondo di possibilità per il design del negozio e offrendo maggiore comfort ai clienti.

Marcos Pérez, Chief Commercial Officer di Ecoalf ha dichiarato: “Il design dei nostri negozi si basa sulla possibilità di offrire un’esperienza di acquisto completa per ogni cliente, ed è essenziale disporre di un metodo che passi inosservato agli occhi del cliente, il che lo otteniamo con la tecnologia di Checkpoint Systems. Le loro soluzioni integrate ci permettono di aggiungere innovazione ai nostri negozi con l’ulteriore affidabilità di lavorare con una delle aziende leader nel settore della sicurezza“.

Guillem Fernández, Sales Manager della Divisione Retail di Laforja Internacional e partner di Checkpoint: “Una delle principali qualità che hanno spinto Ecoalf a scegliere Checkpoint è la loro capacità di offrire soluzioni personalizzate per ogni spazio e cliente. In questa occasione hanno dovuto superare la sfida di fornire soluzioni sostenibili per un’azienda che si impegna al 100% per l’ambiente, integrandosi al tempo stesso nel design del negozio, e ci sono riusciti”.

Emanuele Soncin, Business Unit Director di Checkpoint Systems in Spagna, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di poter collaborare con un’azienda spagnola di rilievo internazionale come Ecoalf per la sua espansione globale nel settore della moda sostenibile. In Checkpoint condividiamo appieno la loro filosofia e investiamo considerevolmente in ricerca e sviluppo per sviluppare soluzioni che riducano al minimo il loro impatto sul pianeta”.