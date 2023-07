EMMECI Packing si affida alla stampa di ultima generazione di Canon

EMMECI Packing, azienda specializzata in shoppers e packaging in carta per la grande distribuzione, ha scelto la tecnologia di stampa di ultima generazione di Canon, puntando sul digitale per adattarsi ai cambiamenti di mercato e assicurarsi innovazione continua.

Nata nel 2005, EMMECI Packing ha sede nel frusinate e si avvale di 23 collaboratori. L’azienda vanta un ampio panel di clienti operanti in tutta Italia, incluse realtà corporate e retail, catene take away e di delivery. Lo studio grafico interno supporta la creazione di allestimenti di eventi come fiere e convegni e, grazie alla stampa digitale, è possibile seguire ogni passaggio delle lavorazioni, dalla progettazione grafica alla realizzazione dello stampato finale. La produzione digitale si accompagna all’esperienza dell’azienda nella realizzazione e nella personalizzazione dei packaging per ogni esigenza.

Nel proprio percorso di evoluzione interna, EMMECI Packing si è affidata ancora una volta alla consolidata esperienza di Penta Soluzioni, Partner Certificato Canon per le soluzioni di stampa professionale che, dopo aver preso in esame le esigenze dell’azienda, ha consigliato la tecnologia Canon per ampliare il portfolio di tecnologie digitali a colori piccolo e grande formato.

In particolare, per la stampa a colori piccolo formato e light packaging è stata scelta Canon imagePRESS V1000, che garantisce un’ampia gamma di applicazioni su supporti di dimensioni, tipi e grammature diversi con una velocità elevata e una produttività sempre al massimo.

Per il grande formato sono state scelte la Flatbed Arizona e la imagePROGRAF TM 300.

“Ci siamo subito resi conto che la soluzione Flatbed Arizona è una tecnologia molto versatile e qualitativa per tutti quei clienti che cercano un’eccellente resa grafica, permettendoci quindi di realizzare stampati creativi su diverse tipologie di supporto, a qualità molto alta, che soddisfano ogni esigenza” ha commentato Marco Ciamarra, Titolare di EMMECI Packing.

Grazie alle tecnologie Canon, EMMECI Packing è in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti con prodotti dal design unico e accattivante per promuove e migliorare la visibilità del brand. Le applicazioni realizzabili sono molteplici: cataloghi, flyers, biglietti da visita, menù, poster e cartelloni pubblicitari, pannelli per l’interior decor e allestimenti fieristici, personalizzazione di shopper.

“Siamo lieti che una realtà così innovativa come EMMECI Packing abbia scelto le nostre soluzioni di stampa digitale per dare vita alla propria creatività tramite stampati di eccellente qualità, sostenibili e totalmente personalizzabili, realizzando ogni volta prodotti unici.”, ha commentato Davide Balladore, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon Italia. “Offriamo ai nostri clienti un ampissimo portfolio di tecnologie e applicazioni in grado di supportare al meglio qualunque tipo di settore ed esigenza: dalla pubblicità al design fino all’interior decoration, oltre ai settori del retail e brand industry, solo per citarne alcuni. E’nostro obiettivo garantire sempre un approccio collaborativo con i nostri partner e clienti, abbracciando a pieno il concetto di Total Experience, ovvero con l’intenzione di creare esperienze condivise fra i diversi protagonisti di ogni processo di produzione e acquisto”.