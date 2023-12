EOLO estende la banda ultra larga su San Gimignano

Continua con San Gimignano l’impegno di EOLO nella lotta al Digital Divide, una missione che va avanti da circa 20 anni e che mira a coinvolgere tutti i piccoli e medi comuni e i borghi, strutture portanti delle ricchezze culturali, artistiche ed economiche del nostro Paese.

Il comune toscano, patrimonio UNESCO, con le sue torri famose in tutto il Paese e non solo, vedrà un potenziamento sia di copertura, sia di prestazioni della rete EOLO che permetterà di navigare con banda ultra larga, arrivando fino a 300 megabit al secondo di velocità in download.

Questo risultato, mirato ad offrire connessioni sempre più performanti a cittadini e imprese di San Gimignano, corona un percorso di collaborazione tra l’azienda e l’amministrazione comunale che ha commentato positivamente l’iniziativa.

“Fin dal nostro insediamento”, dichiarano il Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e l’Assessore ai Servizi a rete Gianni Bartalini, “pur non avendo competenza diretta in materia come Ente ci siamo subito attivati con diversi gestori e, tra gli altri, con l’operatore nazionale di telecomunicazioni EOLO abbiamo instaurato un rapporto sinergico affinché, in attesa degli sviluppi sulle c.d. ‘aree bianche’ e sul Piano Italia a 1 Giga per i quali anche il nostro territorio è fortemente interessato, venisse implementata la connettività con sistema wireless mediante collegamenti radio fissi in grado di raggiungere zone ancora in digital divide. Siamo, pertanto, soddisfatti di questa opportunità che EOLO ha colto con un investimento che consente, nell’immediato, di fornire un ulteriore servizio per cittadini e imprese del nostro territorio.”

Il raggiungimento di una velocità fino a 300 Mbps in download è un traguardo raggiunto da EOLO grazie ad anni di lavoro in ricerca e sviluppo. Un lavoro che ha permesso un miglioramento qualitativo che, oltre alla maggiore velocità, determina un incremento della stabilità della rete nei momenti di grande carico.

“La nostra tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access) permette di portare la connessione a banda ultra larga anche nelle zone difficili da raggiungere, affermandosi sempre più come un motore a sostegno dell’economica e dell’evoluzione sociale e digitale per il Paese.” commenta Marco Arioli, Chief Technology and Wholesale Officer di EOLO, “Si tratta di una tecnologia che coniuga la potenza della fibra ottica con la flessibilità delle onde radio per connettere i clienti finali. Queste caratteristiche la rendono in grado di fare la differenza nella digitalizzazione del Paese.”