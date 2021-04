EuroMilano, società di consulenza, promozione e sviluppo immobiliare radicata nel territorio milanese, ha avviato una trasformazione digitale del proprio ecosistema di stampa.

Con il supporto e la consulenza di Gruppo Gariboldi, Partner certificato Canon per la regione Lombardia, EuroMilano ha scelto la tecnologia del vendo giapponese quale unico partner tecnologico per rispondere alle nuove esigenze di business.

Chi è e quali esigenze ha EuroMilano

Grazie all’ecosistema di soluzioni e servizi integrati Canon è stato, infatti, implementato un servizio di Managed Print Services, basato sulla stampa sicura anche da dispositivi mobili e su un sistema di monitoraggio dei volumi prodotti, generando nell’immediato benefici in riduzione degli sprechi e dei costi di gestione e assicurando al contempo produzione di documentazione di elevata qualità e riduzione dei tempi di attesa alle aree di stampa.

Fondata nel 1986, EuroMilano lavora da più di 30 anni a progettare la trasformazione della città di Milano perseguendo l’obiettivo di sviluppare progetti urbanistici in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita della città, restituendo agli abitanti aree convertite, ecosostenibili, integrate con il tessuto urbano circostante, dotate di verde e di strutture capaci di favorire la socialità e garantire la sicurezza delle persone.

Nel quadro del percorso di crescita del Gruppo, che oggi conta un team di 60 risorse tra interni e consulenti impegnati in vari progetti, è nata l’esigenza di ripensare l’intero processo di stampa, riducendo il numero di fornitori tecnologici e i conseguenti sprechi per accrescere agilità di business, sicurezza nella gestione documentale ed efficienza operativa.

Ecosistema stampa Canon anche per la massima sicurezza

Affidandosi alla consulenza di Gruppo Gariboldi, EuroMilano ha scelto le tecnologie Canon per il workspace, inclusi alcuni modelli imageRUNNER ADVANCE, dei veri e propri hub per la trasformazione digitale che – grazie anche all’integrazione con uniFLOW, una piattaforma software progettata per gestire i flussi di lavoro e i dispositivi di stampa e scansione – permettono la perfetta integrazione tra stampa e digitale, garantendo connettività cloud avanzata, agilità dei processi grazie ad un’interfaccia di utilizzo intuitiva, ed efficienza all’interno di ambienti ibridi.

Non solo, l’ecosistema di stampa targato Canon garantisce la massima sicurezza nell’intero processo di gestione documentale grazie anche alla procedura di autenticazione tramite PIN aziendale, assicurando a EuroMilano riservatezza e privacy nella gestione di informazioni: un requisito imprescindibile nella partecipazione a gare per progetti di sviluppo immobiliare.

Ha infine contraddistinto il progetto l’introduzione della nuova tecnologia digitale a colori Canon imagePRESS C165, per la realizzazione di materiale promozionale di elevato impatto visivo e comunicativo: una scelta che ha trasformato radicalmente il flusso di stampa di progetti complessi, consentendo l’internalizzazione dei principali lavori a tirature elevate, grammature carta e formati differenti, senza compromettere l’elevata qualità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Attilio Di Cunto, Amministratore Delegato EuroMilano: «Il momento presente invita a profondi ripensamenti su privacy, sostenibilità, cura dei prodotti e ancor prima del nostro personale. La propensione al cambiamento, prima ancora dell’innovazione tecnologica, è stata la chiave della nostra sintonia con Canon».

Per Teresa Esposito, Indirect Sales Director di Canon Italia: «Siamo molto orgogliosi di avere contribuito al successo di questo importante progetto di ottimizzazione delle attività connesse alla produzione e gestione documentale che coinvolge un’azienda molto innovativa come EuroMilano, con cui condividiamo la spinta all’Innovazione tecnologica, la massima attenzione al tema della sicurezza e la promozione della sostenibilità ambientale, tutti requisiti chiave dell’offerta Canon. Qui noi siamo costantemente impegnati nell’assicurare massimo supporto in termini di consulenza, expertise e dotazione tecnologica ai nostri clienti, aiutandoli ad accelerare una trasformazione virtuosa del loro business. Tutto questo è possibile grazie allo straordinario lavoro svolto dai nostri partner certificati e in particolare nel caso di EuroMilano il merito va al nostro partner Gruppo Gariboldi che, oltre ad aver fatto conoscere la nostra proposta a valore, ha garantito al cliente supporto tecnico e formazione interna continua, facendo emergere davvero le grandi potenzialità del workflow implementato».