Grand Paris: il ruolo di Alcatel-Lucent e Nokia

Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia collaborano per la realizzazione del Grand Paris Express, uno dei più grandi progetti del sistema ferroviario metropolitano a livello europeo.

La futura metropolitana comprende 200 chilometri di nuovi binari che daranno vita a quattro linee aggiuntive intorno a Parigi (linee 15, 16, 17 e 18) che prolungheranno la linea 14 esistente. Inoltre, saranno costruite 68 nuove stazioni metropolitane, che contribuiranno a creare nuovi centri urbani sostenibili.

Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia hanno unito le loro offerte complementari per fornire un’infrastruttura mission-critical, end-to-end, certificata e integrata per il Grand Paris Express, con soluzioni che comprendono una rete backbone multiservizio IP/MPLS ad alta velocità e il portafoglio di router di Nokia, per soddisfare tutti i requisiti di funzionamento e manutenzione del Grand Paris Express.

La gamma degli OmniSwitch LAN industriali di Alcatel-Lucent Enterprise viene implementata nelle stazioni e in ambienti industriali remoti per rendere possibile la gestione della videosorveglianza e il controllo della qualità dell’aria tramite sensori IoT. Oltre che aumentare l’efficienza, la sicurezza e migliorare l’esperienza dei passeggeri fornendo dati operativi in tempo reale.

La comunicazione tra il centro di controllo centralizzato e le stazioni, le linee e i depositi automatizzati, che sono strettamente monitorati, è fondamentale per le operazioni quotidiane e la manutenzione ed è una componente importante della strategia di cybersecurity del progetto.

Per i 2 milioni di viaggiatori giornalieri dell’area Grand Paris, il nuovo sistema di comunicazione promette livelli di servizio superiori, con biglietteria intuitiva e servizi digitali migliorati, come una maggiore connettività.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Nokia per realizzare una trasformazione digitale all’avanguardia per il progetto di mobilità intelligente del Grand Paris Express. Insieme forniremo una rete mission-critical certificata, a supporto di un trasporto a basso impatto ambientale. ALE è completamente conforme e impegnata nel rispetto delle norme sullo sviluppo sostenibile definite dal Global Compact delle Nazioni Unite. Questo progetto è un esempio perfetto della nostra strategia ‘Technology for Good'”, ha dichiarato Rukmini Glanard, Chief Business Officer di Alcatel-Lucent Enterprise.

Nathan Stenson, Nokia Vice President, Global Partner Channel, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare il rapporto con il nostro partner tecnologico e di vendita Alcatel Lucent Enterprise, che fornisce un’architettura di rete end-to-end mission-critical basata sulla tecnologia IP/MPLS all’avanguardia di Nokia. Questa tecnologia consente di realizzare una rete IoT multiservizio con alte potenzialità che fornisce il monitoraggio della qualità dell’aria e dei video nelle stazioni con 13.000 telecamere e l’Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare la sicurezza di tutto il Grand Paris Express”.

Le due aziende hanno un impegno a lungo termine per il progetto Grand Paris Express, che prevede un’implementazione continua fino al 2035, oltre a diversi altri progetti futuri per clienti del settore dei trasporti in tutto il mondo.