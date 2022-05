ICA Sweden si affida a Manhattan Active TM

Manhattan Associates ha annunciato che il principale retailer di generi alimentari della Svezia, ICA Sweden , ha scelto Manhattan Active Transportation Management come parte della sua strategia di business. Questa decisione darà all’azienda maggiore visibilità a monte e a valle, mettendo a sua disposizione funzionalità avanzate per pianificare e ottimizzare il suo flusso di merci all’interno della nazione e all’estero.

Manhattan Active TM è il primo sistema auto-configurante e auto-regolante del settore, in grado di valutare i problemi e di selezionare automaticamente la miglior tecnica di generazione del percorso senza la supervisione di un planner. La soluzione rappresenta anche il motore di ottimizzazione multimodale più veloce del settore, riducendo i tempi di risoluzione fino all’80%.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Johan Svensson, development manager warehouse and transport presso ICA Sweden: «Manhattan Active Transportation Management mette a disposizione di ICA una serie di prospettive più centralizzate, permettendo ai nostri team di controllare meglio la pianificazione e l’esecuzione; decidere quale percorso è il migliore o il più efficiente e avere maggiore visibilità sui flussi di merce in entrata e in uscita. Soprattutto, ci fornisce i dati per prendere decisioni in maniera proattiva, invece di doverle prendere per forza e all’improvviso».

Per Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates: «Con enormi volumi di merci e con costi di trasporto in continuo aumento, senza parlare della complessità geografica unica della Svezia, ICA deve affrontare ogni giorno sfide complicate quando si tratta della rete di trasporto e del rifornimento dei suoi 1267 store. Fortunatamente, Manhattan Active TM non è solo veloce, ma anche intelligente. Il motore di ottimizzazione adattiva della soluzione sfrutta infatti il machina learning per sintonizzare automaticamente centinaia di parametri tradizionalmente manuali, offrendo così maggior efficienza e risultati ottimali per il team di trasporto di ICA».