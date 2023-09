Il Game of Thrones Studio Tour è firmato Panasonic

I proiettori e i display DLP™ 4K 1-Chip Panasonic danno vita al fenomeno mondiale rappresentato da Game of Thrones presso il Game of Thrones Studio Tour ufficiale.

I fan di Game of Thrones di tutto il mondo possono, infatti, ricreare le proprie scene preferite della pluripremiata serie trasmessa da HBO presso lo Studio Tour ufficiale, equipaggiato con proiettori laser DLP™ 4K 1-Chip e display 4K Panasonic per offrire un’esperienza altamente immersiva dei Sette Regni e oltre.

Situato a Banbridge, nell’Irlanda del Nord, nel cuore della sua casa spirituale e nei suoi principali studi cinematografici, lo Studio Tour ricrea fedelmente i set della serie e invita i visitatori a immergersi in una vasta collezione di costumi, oggetti di scena e armi della serie HBO di successo.

Durante una serie di otto stagioni e 73 episodi, Game of Thrones ha vinto non meno di 272 premi in tutto il mondo, diventando un fenomeno culturale e un modello per future ricreazioni epiche sullo schermo del genere fantasy. Per preservare l’esperienza di una produzione così acclamata, Panasonic ha installato nella location del tour 15 proiettori DLP™ 4K 1-Chip. Sono stati installati anche quasi 50 display professionali e interattivi 4K di vari modelli della gamma display da 55-98 pollici Panasonic.

Proiezione ai vertici della categoria fondamentale per un’esperienza immersiva

La migliore tecnologia di riproduzione colori, tipica delle proiezioni Panasonic, permette ai visitatori dello Studio Tour di sentirsi come sul set. Grazie a proiettori 4K che mostrano il più alto livello di dettaglio, realismo e colore delle immagini è possibile visualizzare su qualsiasi superficie anche gli ambienti tipicamente frastagliati, diventati ormai tipici della serie.

I proiettori e i display sono stati posizionati con cura all’interno del Game of Thrones Studio Tour, assicurando che i set e gli ambienti rimangano il più realistici possibile e non sminuiscano l’esperienza complessiva del visitatore. Ciò è reso possibile dalla gamma di soluzioni di installazione flessibili fornite da Panasonic, come le lenti Ultra Short Throw, che consentono di avvicinarsi al contenuto proiettato senza generare ombre.

Come sempre, la possibilità per i visitatori di catturare scatti della proiezione immersiva, per utilizzarli sui social media, è di valore aggiunto in ottica contributo alla popolarità del Game of Thrones Studio Tour. Il tutto è frutto della qualità fornita dai proiettori Panasonic, qualità comprovata nelle installazioni attive in tutto il mondo.

Massima affidabilità per il Game of Thrones Studio Tour

I proiettori DLP™ 4K 1-Chip di Panasonic sono stati scelti anche per la loro reputazione e affidabilità, grazie ad esempio ad una durata di oltre 20.000 senza manutenzione nelle installazioni fisse. Ciò consente a musei e attrazioni, come The Game of Thrones Studio Tour, di massimizzare i tempi di attività per i visitatori.

La sostenibilità dei proiettori Panasonic si è rivelata fondamentale per l’installazione complessiva. La loro modalità operativa in standby e la capacità di essere controllati e monitorati in tempo reale, consentono di utilizzarli solo quando richiesto, risparmiando energia preziosa. Inoltre, i proiettori laser DLP™ 4K 1-Chip di Panasonic non richiedono la sostituzione regolare delle lampade a incandescenza.

David Browne, direttore esecutivo di Linen Mill Studio, commenta: “Questo è l’unico Game of Thrones Studio Tour al mondo. Dopo l’inaugurazione ufficiale abbiamo ospitato all’interno del tour molti dei membri della famiglia Warner e del team esecutivo e tutti sono rimasti incredibilmente colpiti da ciò che hanno visto. Soprattutto considerando l’importanza del marchio. Siamo lieti di averlo adeguatamente rappresentato, e ciò che stiamo offrendo ai visitatori è di sperimentare qualcosa di davvero eccezionale. Grazie a Panasonic, è ora possibile vedere il meglio che Game of Thrones può rappresentare in Irlanda del Nord“.