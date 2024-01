L’Università di Exeter migliora l’esperienza di apprendimento ibrido per gli studenti con Sony

L’Università di Università di Exeter , un’università del Russell Group e uno dei principali istituti di istruzione superiore del Regno Unito, ha rivelato il successo dell’implementazione dei prodotti Sony per l’istruzione nel proprio campus, rafforzando l’esperienza di apprendimento misto degli studenti. L’adozione delle innovative telecamere PTZ di Sony riflette l’impegno dell’università a offrire la migliore esperienza di apprendimento possibile sia agli studenti in sede che a quelli remoti e la sua dedizione a rimanere all’avanguardia nella tecnologia educativa per raggiungere questo obiettivo.

L’apprendimento ibrido è diventato parte integrante del panorama dell’istruzione superiore, combinando il meglio dell’apprendimento in presenza e online. Riconoscendo la necessità di una tecnologia innovativa che faccia proprio questo, l’Università di Exeter, in collaborazione con il fornitore locale di soluzioni AV GVAV, ha integrato finora oltre 20 telecamere PTZ intuitive di Sony in diversi edifici del suo campus. Attualmente utilizza le telecamere SRG-A12 per le aule dei seminari e la SRG-A40 per le aule didattiche e per l’auditorium principale, che può ospitare fino a 450 persone. Per soddisfare la domanda di apprendimento ibrido da parte degli studenti, l’università prevede di dotare di questa tecnologia altre 41 aule nel corso di quest’anno.

Le caratteristiche principali delle telecamere PTZ sono le capacità di tracciamento intelligente e l’interfaccia intuitiva. La SRG-A12 e la SRG-A40 , con la rivoluzionaria tecnologia PTZ Auto Framing, sono dotate di analisi AI integrata per offrire riprese composte di alta qualità senza l’intervento di un operatore. Grazie all’avanzata funzione PTZ AI Auto Framing, la telecamera segue automaticamente l’obiettivo con un movimento Pan-Tilt-Zoom fluido, indipendentemente dalla postura, dal movimento o da ciò che l’obiettivo indossa. Il pannello di controllo Web App di facile utilizzo, progettato su misura da Crestron, consente ai docenti di attivare la funzione in modo semplice e rapido, senza dover dedicare ulteriore tempo alla configurazione prima di una sessione.

Aaron Delgado, Lead AV Developer dell’Università di Exeter, commenta: “L’esperienza di apprendimento degli studenti è la nostra priorità e ogni nuovo prodotto viene sottoposto a test rigorosi prima di considerare l’implementazione in un ambiente di apprendimento dal vivo. Utilizziamo i prodotti Sony da diversi anni, il che ha creato una certa fiducia nel marchio e nei prodotti, quindi siamo stati in grado di distribuire rapidamente le telecamere in tutto il campus. In precedenza, avevamo riscontrato problemi di usabilità con l’uso di preset statici della telecamera, per cui se un docente si spostava a sinistra o a destra dell’inquadratura senza modificare un preset, mancava dall’inquadratura per 10 o 20 minuti, con un impatto notevole sui livelli di coinvolgimento. La tecnologia di inquadratura automatica PTZ AI aiuta a eliminare questo problema e migliora notevolmente la qualità delle sessioni didattiche ibride e delle registrazioni delle lezioni”.

I vantaggi riscontrati dagli studenti e dagli accademici si estendono anche al team di sviluppo dell’università: “In passato passavamo ore a configurare manualmente le preimpostazioni e a programmare sistemi di tracciamento delle telecamere su misura per tutta la nostra proprietà: le nuove telecamere hanno ridotto enormemente il tempo di configurazione necessario”. La tecnologia è eccezionale e la facilità di configurazione e le prestazioni di tracciamento sono nettamente superiori a quelle dei prodotti simili che abbiamo valutato”.

“Siamo onorati di fornire gli strumenti di cui il team dell’Università di Exeter ha bisogno per continuare a migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti”, ha dichiarato Alexandra Parlour, European Marcoms & Education Segment Marketing Manager Sony Professional Displays and Solutions. “Sony si impegna a fornire ai leader del settore dell’istruzione, come l’Università di Exeter, la possibilità di soddisfare l’odierna richiesta di studenti e università di un’esperienza ibrida semplificata, indipendentemente dalla sede di lavoro”.