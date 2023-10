La polizia lituana sceglie la sicurezza Motorola Solutions

La polizia lituana ha scelto il sistema video M500 per auto di Motorola Solutions apportando nuove funzionalità ai veicoli operativi dell’arma. Alimentato da intelligenza artificiale avanzata e da telecamere ad alta risoluzione, il sistema M500 scansiona costantemente l’ambiente da molteplici punti di vista. Questo per aiutare gli agenti a identificare le minacce in tempo reale e fornire preziose prove video. Le forze di polizia stanno implementando la soluzione video a bordo auto per dare supporto a molte delle operazioni quotidiane e contribuire a mantenere sicure le strade del paese.

Tecnologia Motorola Solutions non solo per la polizia lituana

“Gli agenti di polizia devono essere preparati a ogni evenienza quando sono di pattuglia“, ha affermato Michael Kaae, corporate vice president di Motorola Solutions. “Anche le situazioni apparentemente banali possono degenerare in pochi secondi. La tecnologia video applicata alla sicurezza può svolgere un ruolo fondamentale nella protezione degli agenti di polizia, dei membri della comunità e delle proprietà private. Ed è parte integrante delle moderne tecniche di polizia”.

Motorola Solutions fornirà il nuovo sistema M500 unitamente alla sua piattaforma VideoManager per la gestione delle prove. Quest’ultima è capace di archiviare e gestire riprese video provenienti dalla tecnologia video di bordo e alle telecamere indossabili VB400 utilizzate dagli agenti della polizia lituana. Il software VideoManager di Motorola Solutions fornisce un flusso di lavoro fluido e intuitivo. Consente, inoltre, ai team in prima linea di condividere filmati tra gli agenti e la sala di controllo per raccogliere prove video per indagini ed esami post-evento.

Motorola Solutions è da 15 anni un fornitore tecnologico affidabile per le organizzazioni di pubblica sicurezza in Lituania. L’azienda fornisce la rete e i dispositivi radio digitali TETRA a livello nazionale e ha recentemente fornito oltre 2.500 telecamere indossabilialla polizia nazionale e alla guardia di frontiera della Lituania.