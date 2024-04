NRK si modernizza con Nevion VideoIPath

Per rimanere competitivi in questi tempi moderni e super connessi, è necessario offrire servizi aggiornati e di qualità. Per farlo è necessario poter contare su partner competenti e fidati. Nell’ambito della propria iniziativa di modernizzazione, l’emittente pubblica norvegese NRK ha scelto VideoIPath, la piattaforma di orchestrazione multimediale di Nevion, società del gruppo Sony, per controllare le sue operazioni di trasmissione in continua evoluzione, nonché i servizi professionali per la realizzazione del progetto. Il sistema di controllo delle trasmissioni (BCS) è stato scelto dopo un’accurata procedura di valutazione competitiva, basata sul design moderno della piattaforma, sull’alta qualità dei servizi di fornitura e sull’approccio di partnership offerto da Nevion.

Le esigenze di NRK

Le operazioni di NRK sono incentrate su quattro centri di produzione principali, tra cui la sede centrale nella capitale norvegese Oslo, con uffici distrettuali in tutto il Paese. Ora, l’emittente sta intraprendendo un progetto di modernizzazione volto a rendere la creazione di contenuti il fulcro delle operazioni. NRK vuole centralizzare le attrezzature per la produzione di contenuti nei data center, ma anche essere più presente e disponibile nelle sedi regionali. Inoltre, l’emittente mira ad aumentare la propria capacità di cambiamento. Ciò significa, ovviamente, costruire un’infrastruttura flessibile e scalabile per supportare nuovi flussi di lavoro di produzione. Il cuore di questa infrastruttura è il sistema di controllo delle trasmissioni.

VideoIPath è un componente chiave dell’offerta Networked Live di Sony ed è ampiamente utilizzato da broadcaster e fornitori di servizi di telecomunicazione in tutto il mondo in applicazioni diverse come contributi, produzione remota, strutture, OB truck e GCCG (ground-to-cloud-cloud-to-ground). VideoIPath è anche un sistema aperto che consente di integrarlo negli ambienti esistenti, con interfacce per qualsiasi dispositivo e apparecchiatura e il supporto di superfici di controllo già note.

Sfruttando l’ampia esperienza di Sony nel controllo delle trasmissioni, VideoIPath, che vanta una posizione di leadership nel mercato dell’orchestrazione di reti multimediali, si è rapidamente evoluto negli ultimi anni per fornire funzionalità operative di trasmissione progettate per massimizzare i vantaggi di un’infrastruttura basata su IP, e in particolare la natura distribuita della produzione prevista da NRK.

Dichiarazioni

Pål Nedregotten, CTO/CPO di NRK, spiega: “Stiamo effettivamente intraprendendo un processo di trasformazione aziendale che comporta anche un ripensamento della nostra infrastruttura di produzione. La nostra visione è quella di essere più agili e più efficienti dal punto di vista dei costi di produzione, ma anche più sostenibili, con meno duplicazioni di apparecchiature e un migliore utilizzo delle nostre risorse. Cercavamo partner che condividessero la nostra visione e il nostro approccio e li abbiamo trovati in Nevion e Sony“.

Thomas Heinzer, CEO di Nevion, aggiunge: “VideoIPath ha ovviamente una meritata reputazione come sistema di orchestrazione di rete di prim’ordine, ma questo entusiasmante progetto sottolinea le capacità di controllo broadcast della piattaforma. La nostra visione non è radicata nel passato, ma è orientata al futuro e ottimizzata per i nuovi flussi di lavoro abilitati dall’IP, come quelli previsti da NRK“.

Olivier Bovis, Head of Media Solutions, Sony Europe, conclude: “L’innovazione tecnologica è al centro del nostro rapporto con NRK, che dura da oltre 30 anni. L’impegno e la fiducia che NRK dimostra nei confronti della tecnologia all’avanguardia del gruppo Sony non hanno eguali e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la produzione televisiva in Norvegia“.

VideoIPath sarà presente al NAB Show (Las Vegas, 14-17 aprile 2024), nell’area Networked Live dello stand di Sony.