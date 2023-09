Allirajah Subaskaran: cos’è un operatore di rete virtuale mobile?

Allirajah Subaskaran è il fondatore e presidente di Lyca Group, una società creata per fornire magnifiche connessioni per i suoi clienti globali. Allirajah Subashkaran ha lanciato la prima società del gruppo, Lyca Mobile, con l’obiettivo di sfidare lo status quo fornendo ai clienti i più alti standard di servizio, mantenendo un approccio al business altamente agile e orientato al valore.

Questo articolo esaminerà gli operatori di rete virtuale mobile (MVNO) e il loro potenziale per proporre offerte mobili e SIM a prezzi accessibili, nonché dati illimitati sui social media, chiamate internazionali a basso costo e una potente copertura mobile, il tutto consentendo agli utenti di supportare le cause a cui tengono.

Un MVNO è un provider di telefonia mobile che non possiede una propria rete. Si tratta di un termine che pochi conoscono al di fuori del settore della telefonia mobile. Tuttavia, nel Regno Unito, ci sono numerosi MVNO, molti dei quali sono nomi familiari. In effetti, molte persone sono clienti MVNO senza nemmeno rendersene conto.

Un operatore di rete virtuale mobile, o “rete virtuale” come vengono talvolta chiamati, offre servizi mobili senza possedere o gestire la propria rete. MVNO come Lyca Mobile non hanno una propria rete, con i clienti che si connettono invece ai loro servizi tramite un operatore di rete mobile.

Gli MVNO affittano capacità wireless, in sostanza, acquistando minuti e dati da operatori di rete mobile di terze parti a prezzi all’ingrosso. L’MVNO rivende poi questi minuti e questi dati ai clienti ad una tariffa ridotta con il proprio marchio. L’incentivo per gli operatori di rete mobile a vendere minuti agli MVNO è che consente loro di generare un profitto vendendo capacità extra che altrimenti rimarrebbero inutilizzate.

Nel Regno Unito esistono quattro operatori di rete mobile: EE, Vodaphone, O2 e Three. Ognuno di questi operatori di rete mobile non solo offre i propri servizi mobili, ma funge anche da rete host per due o più MVNO.

Gli MVNO beneficiano della stessa copertura della loro rete madre senza incorrere in costose spese generali, consentendo loro di trasferire questi risparmi ai loro clienti. Ciò consente loro di ridurre le loro reti madri e offrire offerte mobili economiche e affidabili.

Ciascuno degli operatori di reti mobili del Regno Unito possiede una certa quantità di «spettro», termine utilizzato per descrivere le frequenze radio utilizzate per trasmettere i segnali di telefonia mobile. Utilizzando bande dello spettro a cui hanno pagato l’accesso, gli operatori trasmettono segnali 3G, 4G e 5G in tutto il paese utilizzando una rete di antenne.

Il processo di acquisto delle bande dello spettro e l’installazione delle antenne è costoso e richiede tempo. Per questo motivo gli MVNO bypassano l’intero processo, affittando invece servizi all’ingrosso da uno dei grandi operatori di rete.

Gli MVNO forniscono lo stesso servizio degli operatori di rete mobile, senza che il consumatore possa fare alcuna distinzione in termini di connessione alla rete, navigazione e chiamate. Le principali differenze tra i vari provider di telefonia mobile diventano evidenti solo quando si inizia a guardare oltre le basi della connessione.

Gli MVNO offrono una serie di vantaggi diversi rispetto agli operatori di rete mobile. In primo luogo, sono in grado di offrire offerte di telefonia mobile più convenienti, poiché il modello aziendale MVNO comporta costi operativi molto inferiori rispetto alla gestione di una rete mobile. Gli MVNO trasferiscono questi risparmi ai loro clienti, proponendo interessanti offerte di dati e cellulari ai prezzi più convenienti attualmente sul mercato.

Piuttosto che offrire telefoni, alcuni MVNO si concentrano sull’offerta di sole SIM, fornendo ai clienti che già possiedono un telefono cellulare un valore aggiunto e consentendo loro di scegliere un pacchetto di chiamate e dati al costo più conveniente. Nel frattempo, altri MVNO offrono di serie dati infiniti per i social media sui loro piani, compreso lo streaming illimitato da piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

Gli MVNO forniscono essenzialmente la stessa qualità di copertura dell’operatore ospitante. Lyca Mobile è un MVNO specializzato in chiamate internazionali a basso costo, che consente ai clienti di rimanere connessi in qualsiasi parte del mondo.

Un altro vantaggio fondamentale degli MVNO è rappresentato dalle SIM multirete, che consentono agli utenti di effettuare il roaming su più reti, riducendo al minimo il tempo trascorso senza segnale. Alcuni MVNO consentono ai clienti di sostenere una causa meritevole, collaborando con organizzazioni socialmente responsabili o gruppi ambientalisti, facendo sentire i clienti a proprio agio con le loro scelte etiche mentre utilizzano il telefono cellulare.

Informazioni su Lyca Mobile

Lyca Mobile è il più grande MVNO al mondo, che opera nei cinque continenti in 23 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e numerosi paesi europei. Lyca Mobile è leader nel mercato delle chiamate mobili prepagate internazionali e serve più di 16 milioni di utenti in tutto il mondo, con un nuovo cliente che entra a far parte dell’azienda circa ogni due secondi.

Specializzata in chiamate internazionali a prezzi accessibili, Lyca Mobile opera sulla rete O2 nel Regno Unito, fornendo telefoni a pagamento, chiamate internazionali a prezzi accessibili, ricariche dati e altro ancora.

Nel febbraio 2022, Lyca Mobile ha ricevuto il premio “Best MVNO” di What Mobile. Con una valutazione di 4,6 stelle su TrustPilot, l’azienda ha ricevuto anche il premio “MVNO di maggior successo” al Congresso MVNOsWorld del 2020.