Biennale Cinema 2023 con Canon in prima fila

Canon torna a Venezia dove, anche quest’anno, in qualità di Digital Imaging Supporter, metterà a disposizione della Biennale Cinema 2023 il proprio pacchetto di soluzioni e servizi all’avanguardia dedicati agli operatori del settore.

Dal 30 agosto al 9 settembre, nella tradizionale area Canon Professional Service, fotogiornalisti e videomaker accreditati potranno usufruire di un supporto tecnico e di consulenza di altissimo livello. Sarà, infatti, possibile scoprire le ultime novità Canon, come le fotocamere mirrorless EOS R3, EOS R5 ed EOS R6 Mark II dotate di un avanzato sistema di AF intelligente e di un’incredibile gamma di obiettivi RF.

Dallo scatto alla stampa: la massima qualità alla Biennale Cinema 2023

In questa edizione della Biennale Cinema 2023, inoltre, i fotografi potranno apprezzare anche la nitidezza e i colori delle stampanti fotografiche imagePROGRAF PRO-300.

La collaborazione con la Biennale Cinema 2023 passa, inoltre, attraverso l’offerta Canon Easy Experience dedicata al mondo del printing and scanning, grazie alla fornitura di stampanti multifunzione e scanner documentali. Il tutto è gestito dalla piattaforma Canon disponibile sia in versione ibrida e in cloud, con l’obiettivo di agevolare il lavoro degli uffici organizzativi della Mostra e della sala stampa.

La Easy Experience di Canon (E2X) consentirà di gestire, in modo più semplice ed immediato, i dispositivi e i processi di stampa, il flusso delle informazioni e dei documenti, anche da PC o smartphone. Collaborazione, sicurezza e sostenibilità saranno le protagoniste dell’esperienza Canon alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Con le sue tecnologie e competenze, infatti, Canon ricopre da sempre un ruolo privilegiato nel mondo della gestione End-to-End dei documenti e delle immagini. Questo le permette di valorizzare l’esperienza e la creatività dei grandi artisti italiani e internazionali, che riescono così a esplorare differenti linguaggi, a cogliere l’essenza e l’anima di luoghi e persone, catturando un ampio spettro di potenzialità espressive.