È la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti

Comunità circolari è il tema scelto quest’anno dalla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), l’iniziativa nata nel 2009 per promuovere azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti. Obiettivo condiviso anche da Ecolamp, il consorzio specializzato nel riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) impegnato nel portare avanti un’economia di tipo circolare.

La produzione di rifiuti è una delle più grandi minacce che la nostra società e il nostro pianeta stanno affrontando. Per questo motivo è importante iniziare a fare rete e promuovere comunità circolari volte a prevenire la produzione di rifiuti. Questi tempi difficili hanno evidenziato il ruolo che le piccole comunità possono svolgere nella transizione verso modelli di consumo e produzione sostenibili, verso un’economia circolare che veda coinvolti in prima linea i singoli cittadini a partire da piccole azioni quotidiane.

Ad esempio, come suggerisce Ecolamp, prima di gettare il vecchio smartphone o di rimpiazzare il tablet con l’ultimo modello, proviamo a dare loro una seconda vita: perché buttarli via quando possiamo ripararli o cederli a qualcuno che li può ancora riutilizzare? Qualora questo non fosse fattibile, possiamo sempre riciclarli nel modo corretto.

Smaltimento rifiuti RAEE: ci sono regole precise da seguire

Non solo durante la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) segue infatti regole precise: per prima cosa non dobbiamo gettarli nel sacco nero insieme ai rifiuti indifferenziati e dobbiamo fare attenzione a non mescolarli con altri rifiuti, come la plastica o il vetro, evitando di dimenticarli in cantina o in un cassetto. Una volta messi da parte, abbiamo poi diverse possibilità per smaltirli correttamente: possiamo, infatti, conferirli nelle isole ecologiche comunali o consegnarli nei negozi che vendono prodotti elettrici o elettronici.

In questo secondo caso possiamo scegliere tra due modalità: ogni rifiuto può essere consegnato all’acquisto di un nuovo prodotto equivalente (1contro1), oppure possiamo portare il rifiuto, a patto che non superi i 25 cm di lunghezza, nei grandi punti vendita della distribuzione senza alcun obbligo di acquisto (1contro0).

Come riconoscere i prodotti che vanno nella raccolta differenziata dei RAEE? Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche riportano il simbolo di un bidone barrato, che sta proprio a indicare l’appartenenza a questa categoria di rifiuti. Se resta ancora qualche dubbio Ecolamp fornisce sul proprio sito tutte le informazioni necessarie ad un corretto smaltimento dei RAEE. Vai su Prodotti interessati – Ecolamp

Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che possono diventare risorse importanti

Dal corretto trattamento delle sorgenti luminose, ad esempio, si può recuperare oltre il 95% tra materie prime ed energia, con un conseguente recupero e riutilizzo di materie prime-seconde in nuovi cicli produttivi. È un esempio concreto di economia circolare.