Futures sugli indici USA: gli E-mini Dow Jones

I futures sugli indici azionari USA sono tra i contratti futures più scambiati sul mercato dei futures e il motivo è molto semplice: sono liquidati in contanti. Oltre ad essere liquidati finanziariamente, i futures sugli indici azionari offrono agli investitori un modo valido per coprire la loro esposizione al mercato azionario.

I futures E-mini Dow Jones – quotazione futures dow jones – sono molto popolari tra i trader di futures sugli indici azionari, in quanto offrono agli investitori l’esposizione al mercato azionario statunitense senza il bisogno di possedere realmente i titoli delle singole società. Si tratta dunque del modo più efficiente ed economico per ottenere un’esposizione al mercato dei titoli azionari statunitensi più capitalizzati.

Indice Dow Jones cos’è?

Conosciuto anche come Dow Jones Industrial Average (DJIA), l’indice Dow Jones, o semplicemente Dow, è un indice del mercato azionario che tiene conto della performance di 30 grandi società quotate sul mercato azionario statunitense, al NYSE o al NASDAQ. È uno degli indici più vecchi e più seguiti al mondo.

Il DJIA è un indice ponderato in base al prezzo, il che significa che i titoli con prezzi più alti hanno un peso maggiore nell’indice. Pertanto, i titoli dei componenti con prezzi più elevati hanno un impatto maggiore sul valore del DJIA. Poiché l’indice è ponderato in base ai prezzi e comprende solo 30 titoli, molti investitori non lo considerano una buona rappresentazione del mercato azionario statunitense e preferiscono invece il più esteso indice S&P 500.

Rilevato per la prima volta il 26 Maggio 1896, l’indice Dow Jones è il secondo più vecchio indice del mercato statunitense dopo il Dow Jones Transportation Average. Prende il nome dalle persone che lo hanno creato: Charles Dow e il suo socio in affari, Edward Jones. Attualmente l’indice è gestito da S&P Dow Jones Indices LLB.

Cosa sono i futures E-mini Dow Jones?

I futures sono dei contratti derivati che obbligano l’acquirente ad acquistare e il venditore a vendere l’attività sottostante, come una materia prima o un indice, ad una data e ad un prezzo futuri predeterminati. Tali contratti indicano sempre la qualità e la quantità dell’attività sottostante e sono standardizzati per facilitarne la negoziazione.

Per un future sull’indice Dow Jones, l’attività sottostante è l’indice azionario Dow Jones e si tratta di un contratto liquidato in contanti. I futures E-mini Dow Jones sono una tipologia particolare di future sull’indice Dow Jones.

I futures E-mini sono stati introdotti negli anni ’90 per aiutare i piccoli trader che ritenevano il valore dei contratti standard sugli indici azionari troppo elevato per il loro budget di trading. Con i contratti E-mini, il trading sui futures è diventato accessibile a un maggior numero di trader al dettaglio. Attualmente, i futures E-mini sono diventati molto popolari e il loro volume di scambi giornalieri ha superato quello dei contratti standard.

Nel 2015 è stato sviluppato un metodo diverso per determinare il valore di chiusura ufficiale dell’indice Dow Jones, noto come Basis Trade at Index Close (BTIC). Il BTIC consente ai partecipanti al mercato di negoziare i contratti con una base rispetto al valore di chiusura ufficiale dell’indice prima dell’effettiva chiusura del mercato a pronti.