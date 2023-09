I live casinò online al vaglio delle nuove tecnologie digitali

Il primo esperimento di un casinò online risale al 1994. In quel periodo i personal computer iniziavano a diffondersi nella società contemporanea, mentre la connessione internet era ancora per pochi. Da quel tentativo pionieristico sono passati quasi 30 anni, nel frattempo il gioco online si è evoluto di pari passo con le tecnologie digitali, fino a poter disporre di un live casinò sul display di uno smartphone.

Oggi il gioco online attraversa una nuova fase che apporterà ulteriori trasformazioni al settore. L’Intelligenza Artificiale (IA), il Web 3 e il Metaverso promettono di riconfigurare l’esperienza di gioco e il modo in cui vi accediamo.

IA, Big Data e Cloud Computing per i casinò online

Grazie alla disponibilità di software di ultima generazione, combinati con computer ad alte prestazioni (Cloud Computing), è possibile raccogliere grandi quantità di dati (Big Data) processati da algoritmi intelligenti (IA). Il risultato è un’esperienza di gioco più personalizzata e conforme alle reali esigenze del giocatore. I siti di gioco virtuale, infatti, presentano all’utente, attività suddivise per categorie di interesse, come nel caso dei giochi del casino online: le piattaforme digitali più accreditate, mostrano le migliori stanze del casinò live e le roulette in primo piano, oltre a selezionare alcuni tra i giochi più popolari offerti e le ultime novità tra le slot machine.

Le stanze del live casinò in particolare, garantiscono una diretta esperienza dal vivo grazie a tecnologie in grado di rappresentare ogni dettaglio della sala da gioco. In concreto, si utilizzano le unità di controllo del gioco (game controller unit, GCU) associate alle tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (optical character recognition, OCR), per riunire i dati dalla stanza e inviarli a qualsiasi tipo di dispositivo che il giocatore sta usando.

I live casinò VR, il Web 3 e il Metaverso

La realtà virtuale (VR) costituirà nel prossimo decennio un passo avanti significativo nell’esperienza di gioco a distanza. Grazie agli speciali visori per la realtà virtuale o aumentata, il giocatore è letteralmente proiettato nella stanza del live casinò per sperimentare tra i vari giochi, quelli che preferisce.

I live casinò VR con molta probabilità verranno realizzati su nuove infrastrutture, in parte ancora in fase di progettazione, per condurci nella dimensione del Web 3. Mentre il Web 2.0 ha aggiunto alla nostra esperienza le immagini, i suoni, i video e l’interazione sociale a distanza, il Web di terza generazione permetterà un pieno coinvolgimento dell’utente, per mezzo di un avatar che lo rappresenterà nel mondo digitale.

Il Web 3 fornirà, inoltre, la moneta digitale con cui effettuare il pagamento dei servizi online, comprese le attività disponibili sulle piattaforme di intrattenimento.

L’infrastruttura necessaria realizzata per utilizzare il Web 3 senza interruzioni, proietterà gli utenti nel Metaverso. Un ambiente sociale virtuale dove le risorse hardware e software del Cloud Computing, le grandi masse di dati elaborate dall’intelligenza artificiale e i visori per la realtà virtuale, ci consentiranno di immergerci in un casinò di Las Vegas, fedelmente riprodotto, e di poter giocarci comodamente da casa nostra.