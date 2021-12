Investire, oggi, in oggetti di lusso e arte

Il mercato del lusso è un mercato sempre in forte espansione, costituito da tanti settori che vanno dalla moda all’arte ma che includono anche oggetti che hanno acquisito un grande valore nel tempo.

Il 2020 – lo sappiamo benissimo – è stato l’anno più buio di questi ultimi tempi. Il settore del lusso, però, ha resistito agli urti della pandemia, riconfermando la passione per il lusso in tutto il mondo. Le case d’asta hanno, infatti, colto l’occasione per evolversi grazie agli strumenti forniti dalla tecnologia. Tra queste spicca sicuramente la Sotheby’s, che possiede il 70% delle aste online, un aumento del 40% rispetto al 2019.

Il settore dei beni di lusso ha sempre suscitato l’interesse degli investitori: investire in tali asset, infatti, garantisce più sicurezza in termini di reddito e per tali motivi vengono anche denominati come beni di rifugio, ovvero quei beni il cui valore è considerato intrinseco, cioè destinato a resistere (o addirittura aumentare) quando le azioni scendono o la recessione economica/l’inflazione aumenta, portando ad un inesorabile aumento dei prezzi.

Acquistare in sicurezza

I beni di rifugio, come oro e metalli preziosi, si acquistano maggiormente nei periodi difficili, mentre, i beni di lusso in senso stretto, coinvolgono l’investitore non solo dal punto di vista del mercato azionario, ma anche dell’appagamento estetico che essi – da sempre – suscitano.

Le case d’asta accreditate sono il modo migliore per poter acquistare un bene di lusso: in questo modo è possibile visionare in anticipo il relativo catalogo e il bene che si intende acquistare ed avere, così, maggiori garanzie ed informazioni di vendita. Il valore del bene di lusso si determina in base allo stato di conservazione (che è più importante della rarità dell’oggetto in sé, a meno che non si tratti di un pezzo unico), la fattura, il design, il certificato, la provenienza e la firma di autenticità.

I settori più gettonati dagli investitori

Gli orologi di lusso affascinano molti investitori, soprattutto se si parla di reputazione e valore. Per tali motivi non possiamo non menzionare il Brand Rolex. Un Rolex Daytona nuovo ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 43.000 euro – ed esso può aumentare nel tempo. Altri marchi, tra i più venduti, sono indubbiamente Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Panerai o Cartier.

Una cosa è certa, se sei un appassionato d’arte non puoi certo disinteressarti a questo settore. Il rendimento medio sul mercato delle aste, infatti, è del 7% all’anno e varia a seconda del tipo di opera d’arte che viene trattata.

Ultimamente si sta puntando verso gli oggetti retrò e vintage. Parliamo di beni come la Porsche 911 RS Carrera 2.7: valeva 73.000 euro nel 2004, 10 anni dopo 565.000 euro!

Ricordiamo che tra gli altri marchi troviamo anche l’Alfa Romeo Spider e la Fiat 500.

Per quanto riguarda il settore della moda non possono, ovviamente, mancare le borse griffate: prendiamo ad esempio la borsa Birkin di Hermès, che ha visto il suo prezzo salire fino a 190.000 euro con un aumento di valore del 14,2% anno dopo anno. A seguire troviamo marchi come Louis Vuitton e Chanel, sempre intramontabili e ampiamente ricercati.