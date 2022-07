Le Migliori Slot Machine Online Caratteristiche Aggiuntive

Sebbene tutte le slot siano molto simili nella loro essenza, le caratteristiche e le meccaniche aggiuntive sono ciò che rende ogni gioco unico in termini di gameplay. Ogni slot machine online ha una serie di meccaniche che rendono l’esperienza di gioco meno ripetitiva e più emozionante. Oggi esploreremo alcune delle caratteristiche aggiuntive più popolari che si possono trovare nelle slot online.

Simboli Wild

La funzione Wild Symbols è stata una delle prime meccaniche aggiuntive ad arrivare nei giochi di slot machine online. È estremamente intuitiva e disponibile nella maggior parte dei giochi di tutti i fornitori di software. A differenza di altri simboli che devono essere abbinati, i Wild possono contribuire a qualsiasi combinazione.

Pertanto, se si ottengono due simboli dello stesso tipo sulla stessa linea di pagamento e un simbolo Wild, la combinazione viene completata. Nella maggior parte dei giochi, l’abbinamento di tre Wild sulla stessa linea di pagamento garantisce un’enorme vincita, di solito superiore a quella di qualsiasi altro simbolo del gioco.

Simboli Scatter

I simboli Scatter sono un’altra caratteristica estremamente popolare. Come suggerisce il nome, questi simboli non devono essere abbinati in alcun modo: è sufficiente che il numero specificato di essi si trovi in qualsiasi punto della griglia. Molti giocatori apprezzano molto questa funzione, in quanto compensa i giri in cui si era molto vicini ad abbinare altri simboli su una linea di pagamento. In alcuni giochi, i simboli Scatter svolgono anche il ruolo di Wild.

Bobine per il tumbling

Questa funzione è estremamente vantaggiosa. Garantisce una delle più grandi vincite non jackpot tra tutte le meccaniche aggiuntive. Nei giochi di slot machine online con Tumbling Reels, tutte le combinazioni scompaiono dalla griglia. I simboli sopra di loro cadranno, formando nuove combinazioni. Questa operazione può continuare fino a quando non rimane più nulla da abbinare sulla griglia.

Naturalmente è necessaria un po’ di fortuna per abbinare più combinazioni di fila, ma questo rende i giri vincenti ancora più vantaggiosi. Invece di moltiplicare semplicemente la puntata dopo un giro fortunato, si ha la possibilità di abbinare ancora più simboli e ricevere una vincita più consistente.

Giri gratis

In alcuni giochi, avrete l’opportunità di vincere dei giri gratis. A differenza di quanto accade con i giri gratuiti delle promozioni, per ritirare le vincite dei giri gratuiti in gioco non è necessario effettuare depositi o soddisfare i requisiti di scommessa. Le condizioni per ottenerli sono uniche per ogni gioco, ma nella maggior parte dei casi, dovrete semplicemente trovare una combinazione specifica.

In combinazione con la funzione Tumbling Reels, questa può garantire vincite importanti ai giocatori più fortunati. I giochi che dispongono di entrambe le meccaniche consentono di sedersi e osservare le vincite enormi che si accumulano mentre i giri gratuiti provocano combinazioni sempre più tambureggianti.

Mini-Jackpot

I jackpot sono disponibili in quasi tutti i giochi di slot machine online, ma i loro montepremi possono variare molto. In genere, il montepremi è legato alla probabilità di centrare la combinazione specificata, il che significa che minori sono le probabilità, maggiore è la ricompensa.

I Mini-Jackpot hanno probabilità e vincite fisse. Alcune slot come Mega Moolah presentano molti Mini-Jackpot alla volta. L’idea alla base di questa funzione è quella di fornire ai giocatori diverse opzioni per vincere alla grande.

Jackpot progressivi

I Progressivi sono un’altra categoria di jackpot. Non solo pagano molto di più dei Mini-Jackpot, ma funzionano anche in modo diverso. Mentre i jackpot regolari hanno dei montepremi fissi, i giochi progressivi prendono una parte della puntata di ogni giocatore e la consegnano direttamente al montepremi.

In questo modo, il valore del jackpot cresce a macchia d’olio nel corso del tempo, assicurando al giocatore fortunato vincite importanti. Alcune slot con questa funzione hanno già pagato milioni di euro in jackpot, quindi se vi sentite estremamente fortunati, questi sono i giochi che dovreste provare.