LG a tutto design fa incetta di Red Dot Award

LG Electronics (LG) ha ottenuto 25 riconoscimenti durante l’edizione di quest’anno del Red Dot Award, continuando a riscuotere successo nel prestigioso appuntamento annuale di premi dedicati al design. Tra i riconoscimenti ottenuti dall’azienda ci sono tre Best of the Best attribuiti alla combinazione lavatrice e asciugatrice con opzione “upgradable”, al nuovo TV OLED Lifestyle e al monitor LG DualUp Ergo.

La coppia di lavatrice e asciugatrice offre prestazioni eccellenti, un design minimalista e può anche essere aggiornata (“upgraded”) per soddisfare le specifiche esigenze di chi la utilizza. Un altro vincitore del Best of the Best è il nuovo modello di TV OLED Lifestyle con un design che offre la massima versatilità e un’elegante integrazione nell’ambiente domestico.

Il terzo Red Dot Best of the Best di LG di quest’anno è stato ottenuto dal monitor LG DualUp Ergo, progettato per offrire un’esperienza di visione superiore insieme a un maggior comfort ergonomico. Caratterizzato da un formato 16:18, uno schermo con risoluzione 2.560 x 2.880, un design elegante e pratico e una connettività elevata, il monitor LG DualUp Ergo eleva il comfort grazie al supporto LG Ergo, ultra-regolabile ed efficiente in termini di spazio, che si aggancia saldamente alla maggior parte di scrivanie e tavoli.

Inoltre, il purificatore d’aria LG PuriCare AeroTower e LG tiiun sono stati inclusi nella categoria Prodotti innovativi. Tra gli altri prodotti di LG premiati quest’anno ci sono la all-in-one display solution LG One:Quick Flex, il laptop da gioco LG UltraGear, LG OLED evo Gallery Edition e altri modelli di TV OLED evo, tutti lodati per il loro design gradevole e incentrato sull’utente.

Il Red Dot Award è una delle competizioni più prestigiose nell’ambito del design di prodotto, design di comunicazione e concept design. Il distintivo logo del vincitore è considerato un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo. Quest’anno sono stati sottoposti circa 7.800 prodotti all’esame della giuria.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Lee Chul-bae, senior vice president and executive head of LG Electronics’ Life Innovation Design Center: «Siamo lieti di vedere così tante delle nostre innovazioni riconosciute da Red Dot anche quest’anno. Ci sforziamo sempre di offrire un design in grado di fornire la migliore esperienza utente e il massimo valore estetico, quindi è davvero significativo che il nostro impegno venga riconosciuto da uno dei più prestigiosi appuntamenti di premi di design al mondo».